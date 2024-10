Loại quả ít calo, chứa nhiều chất xơ cực tốt cho tiêu hóa

Trong mãng cầu xiêm có chứa nhiều thành phần tốt cho sức khỏe như: các loại vitamin C, vitamin B1, vitamin B2… Không những thế mà còn có hàm lượng canxi, kali, sắt… giúp bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Theo nhiều nghiên cứu, việc ăn mãng cầu xiêm sẽ mang tới nhiều công dụng tuyệt vời tốt cho sức khoẻ như:

Chống oxy hóa, làm đẹp da, bồi bổ sức khỏe

Với hàm lượng vitamin cùng khoáng chất cực phong phú, mãng cầu gai giúp hỗ trợ cải thiện cho sức khỏe một cách tổng thể, đồng thời còn giúp ngăn ngừa lão hóa mang đến cho bạn một làn da trắng mịn, tươi trẻ.

Cải thiện hệ miễn dịch

Nhờ sở hữu hàm lượng vitamin C dồi dào so với nhiều loại quả khác, nên cứ ăn 100g mãng cầu thì cơ thể hấp thụ khoảng 200mg vitamin C. Nhờ thế, góp phần cải thiện hoạt động trong cơ thể lên một cách đáng kể.

Bổ sung nguồn năng lượng cho cơ thể

Nhờ lượng carbohydrate trong mãng cầu dồi dào, nên khi ăn loại trái này sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể nhanh chóng. Nhờ đó xua tan mọi sự mệt mỏi để đảm bảo duy trì hiệu suất hoạt động này.

Bên cạnh đó, chất fructose trong mãng cầu gai cũng mang đến nguồn năng lượng tương tự. Đây là một dạng đường tự nhiên có khả năng cung cấp một năng lượng tốt cho sức khoẻ mà không gây tăng cân hay béo phì.

Giúp kiểm soát huyết áp

Mãng cầu xiêm chứa kali, một khoáng chất thiết yếu giúp đào thải natri dư thừa ra khỏi cơ thể qua nước tiểu, thúc đẩy kiểm soát huyết áp.

Ngoài ra, loại quả này còn có chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe của động mạch và thư giãn các mạch máu, tạo điều kiện lưu thông máu và do đó giúp kiểm soát huyết áp cao.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Với hàm lượng chất xơ cao trong thành phần, mãng cầu giúp đẩy nhanh sự chuyển động ruột, thúc đẩy việc đào thải chất thải và tăng cường tiêu hóa chất béo, chất đạm nhanh chóng. Các chất dinh dưỡng có trong mãng cầu còn giúp bổ sung một số vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa.

Cải thiện tình trạng thiếu máu

Với hàm lượng sắt cao, loại quả này đẩy nhanh sự tái tạo tế bào hồng cầu, phòng tránh và cải thiện những triệu chứng do thiếu máu như chóng mặt, mệt mỏi, hoa mắt, da tái nhợt…

Cách tiêu thụ mãng cầu xiêm mang lại lợi ích sức khỏe

Mãng cầu xiêm có thể được tiêu thụ thô hoặc được sử dụng trong các chế phẩm, chẳng hạn như nước trái cây, mousses và kem. Ngoài ra, lá mãng cầu xiêm cũng có thể được sử dụng để pha trà.

Trà mãng cầu: cho 10 g lá mãng cầu xiêm khô vào 1 lít nước sôi. Đậy nắp đồ uống và để yên trong 5 đến 10 phút. Lọc và uống tối đa 3 cốc mỗi ngày sau bữa ăn;

Sinh tố mãng cầu xiêm: cho vào máy xay sinh tố 1 chén mãng cầu xiêm xắt nhỏ và không hạt, 500 ml nước và 1 ít đường nâu, hoặc chất làm ngọt. Sau đó xay nhuyễn và sử dụng.

Một cách khác để tiêu thụ mãng cầu xiêm là thông qua các chất bổ sung trong viên nang, trong đó liều lượng thường được chỉ định là 2 viên mỗi ngày, 30 phút trước bữa ăn.