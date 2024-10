Bé trai đột ngột yếu mềm hai chân sau 2 ngày bị sốt cao

Mới đây, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi mắc bệnh liệt mềm cấp tại huyện Cư M’gar.

Bệnh nhi là Đ.G.H 10 tháng tuổi, (trú tại xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).

Theo người nhà bệnh nhi, ngày 29/9, ở nhà bệnh nhi xuất hiện các các triệu chứng sốt cao liên tục 2 ngày sau đó trẻ giảm sốt, yếu mềm hai chi dưới không đứng được. Đến ngày 03/10, người nhà đưa bệnh nhi đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Ảnh minh họa.

Tại Bệnh viện, trẻ được chẩn đoán: Liệt tứ chi/TD viêm tuỷ cắt ngang chưa loại trừ Guillain-Barre. Hội chẩn chuyển Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp tục điều trị, gia đình không có điều kiện cho nên trẻ được đưa về nhà theo dõi.

Đến ngày 18/10, trẻ có kết quả dương tính với Poliovirus Sabin-Like 3 discordant. Hiện tại trẻ còn yếu hai chi dưới và đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp xử lý môi trường tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bằng hoá chất CloraminB 0,5%. Đồng thời phối hợp cùng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar, Trạm Y tế xã Ea Kiết triển khai điều tra, giám sát dịch tễ khu vực xung quanh nhà bệnh nhân, xử lý môi trường bằng hoá chất ChloraminB 0,5% nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh nhà bệnh nhân với tổng 6 hộ gia đình.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã điều tra, rà soát thống kê tất cả đối tượng dưới 5 tuổi chưa được tiêm chủng, tiêm chưa đủ mũi hoặc không rõ tiền sử đã tiêm vắc xin phòng bệnh bại liệt tại địa bàn xã Ea Kiết, tiến hành lập kế hoạch, dự trù vắc xin và tổ chức tốt các hoạt động tiêm bù, tiêm vét, tiêm bổ sung cho những đối tượng này.

Liệt mềm là liệt khiến các cơ của bạn co lại và trở nên nhão hơn và là hậu quả của tình trạng yếu cơ. Liệt cứng liên quan đến việc cơ bắp bị co cứng và có thể gây ra tình trạng co giật không kiểm soát được.

Người mắc bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng như sốt, chán ăn, nhức đầu, buồn nôn, đau cơ các chi, gáy và lưng, dần dần mất vận động dẫn đến liệt không đối xứng. Bệnh thậm chí có thể gây liệt tủy sống, liệt hành tủy dẫn đến suy hô hấp và đe dọa tính mạng.

Để chủ động phòng chống bệnh bại liệt, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng, đồ chơi, dụng cụ học tập, bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa.

- Đảm bảo an toàn thực phẩm, sử dụng nguồn nước sạch, không phóng uế ra môi trường. Phân của trẻ em cũng phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Phòng bệnh cho trẻ bằng cách uống hoặc tiêm vắc xin ngừa bại liệt theo hướng dẫn của Bộ Y tế.