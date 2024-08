Loại quả giàu dinh dưỡng, tốt cho hệ tiêu hóa, giúp giảm cân

Theo nghiên cứu hiện đại, quả sung chứa glucose, saccarose, quinic acid, shikimic acid, oxalic acid, citric acid, malic acid, auxin, các nguyên tố vi lượng như canxi, phot pho, kali... và một số vitamin như C, B1.

Kết quả nghiên cứu dược lý thực nghiệm bước đầu cho thấy, quả sung có tác dụng nhuận tràng, hạ huyết áp và phòng chống ung thư.

Trong y học cổ truyền, quả sung vị ngọt, tính bình, có công dụng kiện tỳ ích vị, nhuận phế lợi hầu, nhuận tràng thông tiện, tiêu thũng giải độc, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như viêm ruột, kiết lỵ, táo bón, trĩ xuất huyết, sa trực tràng, viêm họng, ho, sản phụ thiếu sữa, mụn nhọt lở loét, chán ăn, phong thấp...

Quả sung tươi giàu chất dinh dưỡng trong khi tương đối ít calo, đây được coi là một sự bổ sung tuyệt vời cho một chế độ ăn lành mạnh.

Lợi ích của quả sung đối với sức khỏe. Ảnh minh họa

Dưới đây là một số tác dụng của quả sung đối với sức khỏe:

Giúp làn da khỏe mạnh

Quả sung có những tác động tích cực lên làn da, đặc biệt trong các tình trạng viêm da dị ứng, khô da hoặc ngứa do dị ứng. Nhờ vào các vitamin A, vitamin C, khoáng chất từ quả sung có khả năng chống oxy hóa trên tế bào da giúp làm chậm sự hình thành nếp nhăn trên da do quá trình lão hóa gây ra.

Giúp tóc chắc khỏe, bảo vệ chân tóc

Quả sung rất giàu sắt - một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển khỏe mạnh của tóc. Ngoài ra, các vitamin nhóm B cùng với đồng, magie,... giúp bảo vệ chân tóc giúp tóc luôn chắc khỏe, ngăn ngừa gãy tóc rụng tóc.

Cải thiện tiêu hoá

Thành phần chất xơ có trong quả sung là nguồn thức ăn cần thiết giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột, góp phần cải thiện quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa các tình trạng như đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu,...

Hỗ trợ sức khỏe mạch máu và tim

Tác dụng của sung là giúp huyết áp và mỡ máu được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, sức khỏe của các mạch máu cũng được ghi nhận ở mức tốt hơn, đồng thời làm giảm tỉ lệ bị mắc phải các bệnh về tim mạch chuyển hóa.

Duy trì hoạt động của hệ thần kinh

Các vitamin nhóm B có trong quả sung giúp duy trì sự khỏe mạnh của hệ thần kinh, đóng vai trò quan trọng trong cung cấp năng lượng cho tế bào thần kinh. Ngoài ra, vitamin B1 giúp giảm căng thẳng thần kinh và tăng khả năng sáng tạo.

Điều trị chứng táo bón, giúp nhuận tràng

Quả sung có thể giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa, cụ thể là cải thiện tình trạng táo bón. Điều này là nhờ vào thành phần chất xơ có trong quả sung giúp thức ăn di chuyển nhanh hơn trong lòng ruột cũng như giúp làm mềm phân.

Kiểm soát triệu chứng của bệnh Alzheimer

Alzheimer là bệnh lý thoái hóa thần kinh gây đãng trí, trí nhớ và tư duy bất thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày của người bệnh.

Quả sung có chứa các vitamin nhóm B, cùng với các khoáng chất như magie, đồng giúp ngăn chặn quá trình thoái hóa của tế bào thần kinh.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Quả sung là nguồn cung cấp canxi và kali dồi dào, đây đều là các khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự khỏe mạnh của hệ xương khớp.

Ngăn ngừa tăng huyết áp

Mọi người thường sử dụng natri dưới dạng muối ăn, nhưng ít kali và hàm lượng natri nhiều có thể dẫn tới tăng huyết áp. Sung giàu kali và ít natri, nên chúng là món ăn hoàn hảo để chống lại sự xuất hiện cũng như tác động của tăng huyết áp.

Giảm cân

Chất xơ trong sung cũng giúp giảm cân và là sự lựa chọn tốt cho những người béo phì. Tuy nhiên, hàm lượng calo cao trong sung cũng có thể làm tăng cân, đặc biệt là khi sử dụng cùng với sữa. Một ít sung là đủ lượng dinh dưỡng yêu cầu, bởi vậy đừng lạm dụng nó.