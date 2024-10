Loại quả chứa “kho vitamin”, giúp sáng da, tăng cường thị lực

Ớt chuông là một loại quả có nhiều màu sắc bắt mắt như xanh, đỏ, vàng, cam, tím,… chúng thường có vị ngọt mát, mùi hương nồng nhẹ, ăn khá ngon. Ảnh minh họa Ớt chuông là loại quả có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng, bổ sung ớt chuông thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe: Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Tim của chúng ta luôn phải hoạt động liên tục do đó chúng cần được bảo vệ và cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Thành phần trong ớt chuông có tác dụng chống oxy hóa và ngăn chặn tác động của các gốc tế bào. Do đó chúng sẽ hỗ trợ rất tốt trong việc tránh tổn thương tế bào hoặc giúp cho quá trình phục hồi tế bào diễn ra nhanh hơn. Trong ớt chuông cũng có các hoạt chất là phenol và flavonoid có tác dụng giảm cholesterol xấu có trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Ngoài ra nhờ vào tỷ lệ mỗi chất khá cao nên có thể ngừa bệnh tim do thiếu máu cục bộ. Một hợp chất không thể bỏ qua đó là phytonutrients cũng hỗ trợ rất lớn trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh về đường hô hấp. Ảnh minh họa Tốt cho tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân: Ớt chuông không chứa cholesterol, ít chất béo, ít calo, đồng thời có khả năng sinh nhiệt và tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể nên sẽ giúp bạn đốt cháy được nhiều calorie để giảm cân hơn. Thêm vào đó, không như những loại ớt khác chứa capsaicin gây nóng trong người, ớt chuông chỉ sinh nhiệt lượng ở mức thích hợp để tăng cường trao đổi chất, nên không gây tăng nhịp tim hoặc huyết áp. Lượng chất xơ dồi dào thúc đẩy nhu động ruột, kích thích tiêu hóa, bảo vệ ruột khỏi những vi khuẩn có hại, chống nguy cơ ung thư ruột kết, qua đó điều trị hội chứng ruột kích thích và táo bón. Giảm cholesterol máu: Các capsaicin trong ớt chuông có nhiều lợi ích sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy rằng nó làm giảm cholesterol LDL "xấu", kiểm soát bệnh đái tháo đường, giảm đau và giúp giảm bớt tình trạng viêm. Ớt chuông cung cấp 3 g chất xơ mỗi cốc, có thể giúp điều chỉnh tiêu hóa và nồng độ cholesterol. Ảnh minh họa Giúp đôi mắt sáng khỏe: Một số enzyme trong ớt chuông như lutein, bảo vệ mắt chống lại đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Nâng cao chất lượng giấc ngủ: trong loại quả này còn chứa vitamin B6 và Magie, đây là 2 chất mà khi kết hợp có thể làm giảm lo lắng, căng thẳng thần kinh và giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, Vitamin B6 còn giúp sản sinh ra Melatonin đây là chất giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ, giúp bạn ngủ ngon hơn. Ảnh minh họa Làm sáng da, giảm gãy rụng tóc: Vì có tính oxy hóa mạnh mẽ và vitamin C giúp thúc đẩy hình thành collagen, từ đó làn da của bạn sẽ được cải thiện săn chắc và khỏe mạnh. Hơn thế nữa, phytonutrients có trong ớt chuông giúp điều trị thâm, mụn trứng cá và nhiễm trùng da hiệu quả. Ăn ớt chuông mỗi ngày còn giúp giảm tình trạng gãy rụng tóc, giúp tóc thêm chắc khỏe và mềm mượt. Bổ sung và ngăn ngừa bệnh thiếu máu: Trong ớt chuông có chứa sắt - một chất thiết yếu giúp bổ sung và ngăn ngừa bệnh thiếu máu trong cơ thể. Bên cạnh đó, vitamin C có trong ớt chuông đỏ còn giúp cơ thể chống oxy hóa mạnh mẽ và giúp ruột tăng khả năng hấp thụ sắt. Tăng cường thị lực: Ớt chuông chứa nhiều vitamin A, đây là một chất cần thiết giúp tăng cường thị lực. Theo nghiên cứu, trong một khẩu phần ăn, loại ớt này sẽ cung cấp khoảng 75% hàm lượng vitamin A cần thiết cho cơ thể giúp cải thiện và phát triển thị giác, hỗ trợ sáng mắt vào ban đêm và ngăn ngừa triệu chứng quáng gà. Trong ớt chuông cam, đỏ và đặc biệt là ớt chuông xanh chứa nhiều zeaxanthin. Đây là một chất cần thiết giúp bảo vệ điểm vàng tránh khỏi tác động của ánh sáng xanh lên mắt. Ảnh minh họa

