7 loại nước uống bình dân giúp “quét sạch” mỡ bụng

Mướp đắng tuy có vị đắng nhưng lại là "vũ khí sắc bén" cho việc giảm cân. Mướp đắng có chứa charantin, có tác dụng ngăn chặn sự hấp thụ chất béo, thanh nhiệt, giải độc, giảm hỏa và giảm sưng tấy. Trà gừng có tác dụng làm dịu cơn đau dạ dày, giảm đầy hơi và viêm nhiễm trong đường tiêu hóa. Nhờ đó, loại trà này sẽ giảm chướng bụng và giúp tránh tình trạng bụng lớn hơn do tích khí trong ruột. Không những vậy, trà gừng còn có tác dụng tăng cường trao đổi chất, giúp cơ thể đốt nhiều calo hơn. Đốt nhiều calo sẽ thúc đẩy quá trình giảm cân hiệu quả. Bắt đầu ngày mới với một ly nước lọc sẽ giúp khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể và hỗ trợ khả năng chuyển hóa mỡ thừa. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy uống nước trước bữa ăn giúp mau no, nhờ đó giảm lượng thực phẩm ăn vào. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên uống ít nhất 2 lít nước/ngày. Tùy theo điều kiện thời tiết, cường độ vận động, yếu tố thể chất mà có thể cần uống thêm. Vỏ bí đao có tính mát, vị ngọt, tác dụng vào kinh tỳ và ruột non, có tác dụng lợi tiểu, giảm sưng tấy, thanh nhiệt,... Uống nước đun sôi với vỏ bí đao có thể tăng cường đi tiểu, giúp thải nước và hơi ẩm dư thừa ra khỏi cơ thể, giảm các triệu chứng phù nề trong cơ thể, có tác dụng nhất định trong việc cải thiện tình trạng béo phì do cơ thể thừa ẩm. Nước chanh chứa nhiều vitamin C, có tác dụng hỗ trợ quá trình ô xy hóa mỡ thừa trong cơ thể. Uống nước chanh ấm vào buổi sáng sẽ khởi động quá trình trao đổi chất. Nước chanh chứa ít calo, giúp cải thiện tiêu hóa và giải độc. Không những vậy, loại thức uống này lại có hương vị thơm ngon và được nhiều người ưa chuộng. Râu ngô nhìn có vẻ vô dụng nhưng thực tế, nó có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa nước trong cơ thể, đẩy nhanh quá trình thải ẩm. Uống một cốc mỗi ngày và cơ thể bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Kombucha là một loại trà xanh hoặc đen lên men cùng với trái cây cung cấp men vi sinh có lợi. Nó kết hợp các lợi ích sức khỏe của trà, cộng với các lợi ích sức khỏe bổ sung liên quan đến men vi sinh, bao gồm cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột. Probiotic có thể làm giảm sự hấp thụ chất béo từ thức ăn, tăng cường hormone điều chỉnh sự thèm ăn để giúp hạn chế ăn quá nhiều và có thể giảm bớt tình trạng viêm nhiễm cũng liên quan đến mỡ thừa và mỡ bụng. Tuy nhiên, thức uống này cũng có chứa đường, vì vậy uống quá nhiều không phù hợp cho quá trình giảm cân. Để kombucha được phát huy hiệu quả nhất, chỉ nên uống 240ml mỗi ngày.

