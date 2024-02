Loại nước giúp giải rượu hiệu quả ngày Tết

Mỗi năm, Việt Nam có tới 40.000 ca tử vong liên quan đến rượu bia. Việt Nam xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia/người.

Và nguy hiểm nhất là khi ngộ độc rượu bia do nồng độ alcohol trong máu quá cao thường bị nhầm lẫn say rượu với các triệu chứng như: lú lẫn, phản ứng chậm, nói ngọng, buồn ngủ, nôn mửa, khó kiểm soát ý thức… Đây là lý do khiến nhiều người biến chứng, tử vong do không được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Rượu bia không chỉ gây tổn thương gan, dạ dày, thực quản, ruột, tụy và não bộ… mà còn làm tăng nguy cơ mắc 200 loại bệnh khác nhau. Để làm giảm độc hại của rượu trong ngày Tết nên thực hiện theo cách sau.

Để giải rượu bia, hãy sử dụng các loại nước uống sau:

Nước gừng

Vị gừng nóng có tác dụng chống say rượu và giã rượu rất hiệu quả, vì gừng làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ đó hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể.

Có thể cho thêm vào nước gừng nóng một thìa nhỏ mật ong để có thể hấp thụ nhanh và giúp giã rượu .

Cách làm: Bạn cần chuẩn bị một củ gừng tươi khoảng 60 gram, 50 ml nước, 1 lát chanh và một ít mật ong.

Đầu tiên, bạn rửa sạch gừng, thái mỏng cho vào nồi, cho thêm nước và đun sôi trong vòng 7 phút.

Sau khi thấy nước đã sôi, bạn tắt bếp và chắt lọc lấy phần nước ra cốc, bỏ bã.

Đợi nước nguội, bạn vắt nước cốt chanh vào ly nước gừng, thêm 1 thìa mật ong rồi khuấy đều.

Nước gừng rất tốt để thải độc rượu bia.

Nước đậu xanh

Đậu xanh chứa nhiều kali ít natri, có vị ngọt, tính mát giúp giải nhiệt và giải độc rất tốt.

Vì thế, nước đậu xanh cũng là một cách giải rượu hữu hiệu.

Cách làm: Bạn lấy một lượng đỗ xanh thích hợp, rửa sạch bằng nước ấm. Sau đó bạn xay nhuyễn rồi pha với nước sôi để uống.

Sau khi uống rượu bia về, uống một ly nước đậu xanh sẽ giải hết rượu và sẽ giúp bạn không còn cảm giác mệt mỏi nữa vào buổi sáng hôm sau.

Nước chè xanh

Nước chè xanh cũng là một loại thức uống giúp giải ngộ độc rượu rất là tốt, bởi vì trong trà xanh có chất axit tanic khử được chất cồn ở trong rượu, uống trà xanh sẽ giúp bạn chống lại cảm giác say và nhanh chóng tỉnh táo.

Nước chanh

Chanh đã được xem là một thần dược để mà giải rượu bia vì trong trái chanh có nhiều vitamin, muối lại giúp cho dạ dày kích thích rất nhanh chóng tiêu hóa các chất cồn trong rượu, bia.

Tết này bạn đừng quên mua chanh về dự trữ trong tủ lạnh để giải rượu bia nhé!

Nước chanh có thể dùng để giải rượu, nhưng nên cân nhắc vì trong nước chanh vị chua, có thể gây nôn.

BS Trương Quang Hải (Đại học Y Hà Nội)