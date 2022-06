Dung dịch vệ sinh phụ nữ thảo dược có an toàn?

“Ma trận” dung dịch vệ sinh phụ nữ

Dung dịch vệ sinh phụ nữ (DDVSPN) - thuốc rửa phụ khoa, không phải là thuốc trị bệnh, là một dạng dung dịch tẩy rửa chứa hoá chất, được điều chế phù hợp với độ pH có trong môi trường âm đạo, dành riêng cho việc vệ sinh vùng kín. Tuy nhiên, việc thả nổi chất lượng, quảng cáo sản phẩm trên thị trường cũng như cách sử dụng không đúng sẽ gây tác dụng ngược, có thể ảnh hưởng sức khoẻ.

Quảng cáo DDVSPN trên một website

Hiện nay, dòng sản phẩm này được chào bán tràn lan, từ mạng xã hội facebook, zalo, website các shop hàng bán mỹ phẩm online cho đến tạp hoá bán lẻ. Nhiều sản phẩm được quảng cáo chứa các thành phần thảo dược . Trang web bachhoaxanh.com giới thiệu hàng chục sản phẩm DDVSPN chứa tinh dầu tràm, trà, lavender, vitamin E với công dụng sát trùng tự nhiên, dưỡng da vùng kín, ngăn ngừa bệnh viêm nhiễm phụ khoa…

Trang web madefresh còn quảng cáo DDVSPN chữa viêm, chiết xuất từ hoa dâm bụt. Trên shopee thì giới thiệu DDVSPN D.S (Dizigone Sensicare), đồng thời thổi phồng công dụng như: “loại bỏ 100% vi khuẩn, nấm Candida nhanh chóng trong vòng 30 giây, tiêu diệt vi khuẩn, nấm ngứa một cách tự nhiên, nhanh chóng và an toàn với con người chỉ sau 30 giây”.

Trang web Hieukivi.com thì quảng cáo DDVSPN được tổng hợp hàng loạt thành phần thảo dược cỏ cây hoa lá thiên nhiên từ châu Á đến châu Âu gồm: Tinh dầu tràm trà, bạc hà, chiết xuất trầu không, trà xanh, cam thảo, vitamin B3, vitamin E, tích hợp nước hoa Pháp, đặc biệt là sản phẩm còn chứa dịch chiết từ cây mít… giúp se khít, làm hồng và trẻ hoá vùng kín, sát trùng, tiêu độc, khử mùi hôi, ngăn ngừa vi khuẩn gây bệnh viêm nhiễm phụ khoa…

DDVSPN được quảng cáo "chữa viêm vùng kín" trên web madefresh.com.vn

Qua khảo sát ý kiến người sử dụng, chị Đỗ Thị Minh Lý (ngụ tại Gò Vấp, TPHCM) cho biết, DDVSPN đa số quảng cáo chứa chiết xuất tinh chất thảo dược từ thiên nhiên nhưng có loại khi dùng lượng bọt rất nhiều và có mùi thơm hắc, nên cũng thấy nghi ngờ không phải 100% thảo dược như quảng cáo. Dù lo ngại, nhưng chị vẫn sử dụng theo thói quen.

Một số chị em lại cho rằng, DDVSPN cũng như các chất tẩy rửa dầu gội, sữa tắm… do đó không quan trọng khi chọn lựa mua dùng.

Cẩn thận nhiễm nấm từ DDVSPN

Trao đổi với phóng viên Khoa học và Đời sống, Báo Tri thức và Cuộc sống, TS Nguyễn Văn Năm, nguyên Phó trưởng Bộ môn Dược liệu, Trường Đại học Y Dược TPHCM cho biết, trong tinh dầu bạc hà, trầu không, tràm, trà xanh... có tính kháng khuẩn. Còn trong lá non của cây dâm bụt người ta chiết xuất được các chất có công dụng cầm máu, sát khuẩn. Trong nhựa mít có chứa hoạt chất vàng flavonoid, được biết đến là chất chống oxy hóa, kháng viêm…

Tuy nhiên, dược liệu có một nhược điểm do hầu hết chiết xuất là dạng nước, nên việc bảo quản rất khó, nguyên liệu sau chiết xuất dễ bị lên men, mốc, nhiễm khuẩn do nấm mốc phát triển, hạn sử dụng của sản phẩm ngắn. Loại nấm mốc thường gặp trong thảo dược là nấm Acremonium và Aspergillus màu vàng, đen, xanh xám. Khi đã nhiễm nấm mốc thì dược liệu bị giảm hoạt tính dược lý do nấm mốc phân huỷ. Đồng thời, có thể bị nhiễm thêm những độc tố khác do nấm mốc sinh ra. Một trong những độc tố đó là mycotoxin, tác hại của những độc dược mốc chính là những tác dụng độc học của những độc tố này tiết ra.

Chiết xuất tinh chất từ thảo dược yêu cầu quy trình khắt khe, vì nguyên liệu sau chiết bảo quản rất khó, dễ bị lên men, nấm mốc. (Hình minh hoạ)

Do đó, nếu đúng sản phẩm chứa thành phần thảo dược thì cơ sở sản xuất phải tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng dược liệu. Đồng thời, phải sử dụng chất bảo quản chống lên men, nấm mốc để kéo dài hạn sử dụng cho sản phẩm. Những chất bảo quản này bắt buộc phải đúng quy định cho phép của Nhà nước. Nếu chất bảo quản không đảm bảo an toàn chất lượng, liều lượng sẽ dễ gây kích ứng, dị ứng cho người sử dụng. Biểu hiện của sản phẩm kém chất lượng là sau khi mở nắp sử dụng một thời gian ngắn sản phẩm bốc mùi, chuyển màu đục, lên bọt.

TS Nguyễn Văn Năm cũng cho biết, trước đây một số đơn vị dược sản xuất DDVSPN từ nguyên liệu hỗn hợp muối vô cơ an toàn cho sức khoẻ sinh sản phụ nữ, hỗ trợ việc chữa nấm, ngứa, viêm âm đạo và thường thì theo toa của bác sĩ. Đây là sản phẩm sản xuất có điều kiện vì vậy không nên “thả nổi” việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm này như hiện nay, vừa gây nhiễu loạn thị trường, gây hoang mang cho người sử dụng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ sinh sản.

“Chị em có thể vệ sinh bên ngoài vùng kín bằng nước muối pha loãng, nước chè xanh, nước lá trầu không đun sôi pha loãng. Vùng da bộ phận sinh dục nhạy cảm hơn bất cứ vùng da khác trên cơ thể, nên thận trọng khi lựa chọn sản phẩm DDVSPN, kẻo nhiễm nấm, viêm ngứa từ chính sản phẩm DDVSPN kém chất lượng”, TS Nguyễn Văn Năm khuyến cáo.



Đối với loại DDVSPN dùng hằng ngày, thành phần thường có chất sát khuẩn tại chỗ, có tác dụng diệt các loại vi khuẩn gây bệnh trên da và niêm mạc (như staphylococcus, streptococcus), có chứa tá dược tẩy rửa thích hợp. Đặc biệt, độ pH của dung dịch lý tưởng cho môi trường âm hộ, âm đạo của phụ nữ từ 3.8 - 4.8, ví dụ acid lactic, lactoserum, thành phần dưỡng ẩm glycerin… Ngoài ra, một số sản phẩm DDVSPN có chứa thành phần lô hội, thành phần làm sạch dễ tan trong nước. Tuy nhiên, dù là loại DDVSPN nào cũng phải có nguồn gốc, xuất xứ, thành phần sản phẩm rõ ràng, đều phải qua kiểm định lâm sàng và được cơ quan chức năng kiểm duyệt cấp phép lưu hành sản phẩm mới được bán trên thị trường.

Cũng theo TS.BS Lê Thị Thu Hà, nhiều trường hợp chị em đến khám phụ khoa khi có triệu chứng dị ứng ngứa phát ban, nổi mẩn đỏ, da vùng kín chuyển màu… tuy nhiên, việc kết luận nguyên nhân do sử dụng DDVSPN không đảm bảo an toàn thì chưa có bằng chứng, bởi nhiều chị em bị dị ứng, kích ứng khi đồng thời dùng viên đặt hoặc dùng băng vệ sinh, bao cao su khi đang sử dụng một loại DDVSPN tự mua trên thị trường. Do đó, bác sĩ chỉ chẩn đoán và yêu cầu người bệnh dừng sử dụng loại DDVSPN đang dùng, uống thuốc chống dị ứng và điều trị các triệu chứng viêm ngứa.



