Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống nước đậu đen rang?

Nước đậu đen rang được biết nhờ chứa nhiều protein và chất xơ mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ giúp giảm huyết áp, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch,...

Tuy nhiên, chỉ nên uống một ly mỗi ngày nếu uống quá nhiều sẽ gây đầy hơi và khó chịu đường ruột. Đặc biệt, với những người có bệnh lý tiêu hóa chỉ nên dùng tuần 1-2 ly/ngày và không dùng cho trẻ dưới một tuổi.

Đậu đen đem rang hãm nước mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh minh họa

Dưới đây là một số lợi ích tuyệt vời của nước đỗ đen rang đối với sức khỏe:

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Đậu đen còn có tính kháng viêm và chứa thành phần vitamin nhóm B phức hợp cao, giúp cho mạch máu được tăng thêm sức khỏe, làm giảm lượng cholesterol xấu và triglyceride trong cơ thể, hỗ trợ cho những người đang mắc bệnh tim được khỏe mạnh hơn.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Do có hàm lượng chất xơ nên đậu đen giúp thực phẩm di chuyển dễ dàng hơn thông qua quá trình tiêu hóa, giảm các vấn đề về tiêu hóa như ợ nóng, táo bón…

Giúp hạ huyết áp

Việc duy trì lượng natri thấp là điều cần thiết để giữ huyết áp ở mức bình thường. Đậu đen xanh lòng có hàm lượng natri thấp tự nhiên và chứa kali, canxi và magiê, giúp giảm huyết áp một cách tự nhiên.

Ảnh minh họa.

Hỗ trợ giảm cân

Thực phẩm giàu chất xơ làm tăng cảm giác no sau khi ăn và giảm cảm giác thèm ăn, khiến bạn no lâu hơn, do đó làm giảm lượng calo tổng thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tăng tiêu thụ thực phẩm thực vật như đậu đen làm giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim.

Duy trì sự chắc khỏe của xương

Đỗ đen rất giàu chất đạm và chất xơ, đồng thời chúng cũng có nhiều dưỡng chất khác như Kali, Magie, Canxi… giúp cho hệ thống xương khớp luôn khỏe mạnh, nhất là cấu trúc xương ngày càng có sự dẻo dai hơn.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia dinh dưỡng, cơ thể bạn cần khoảng 99% nguồn cung cấp lượng dưỡng chất Canxi. Do đó, trong thành phần của đậu đen chứa nhiều Canxi và sẽ giúp cho cấu trúc xương thêm khỏe. Vì vậy, uống nước đậu đen rang còn giúp bạn phòng ngừa các bệnh lý về xương khớp.

Ảnh minh họa.

Giúp làm đẹp da

Không chỉ có nhiều công dụng hữu hiệu trong việc cải thiện sức khỏe, nước đậu đen rang còn có tác dụng làm đẹp da nên được rất nhiều chị em ưa chuộng. Với dưỡng chất chiết xuất từ hơn 10 loại acid amin khác nhau có trong đậu đen, làn da của các nàng sẽ được trở nên trẻ hóa và giúp cân bằng sắc tố da, giúp làn da trở nên mịn màng, hồng hào hơn.

2 thời điểm trong ngày nên uống nước đậu đen:

Buổi sáng: Uống nước đậu đen vào buổi sáng giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ các chất chống oxy hoá và chất xơ giúp bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn. Từ đó, có thể hỗ trợ bạn kiểm soát cân nặng và giảm cân nhanh chóng.

Trước bữa ăn: uống nước đậu đen trước bữa ăn giúp bạn giảm cảm giác thèm, hạn chế lượng thức ăn nạp vào cơ thể, hỗ trợ bạn trong quá trình giảm cân.