Có thể gặp biến chứng gì sau phẫu thuật tuyến tiền liệt?

Vì thế người bệnh cần theo dõi tình trạng sức khỏe sau mổ và đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường.

Nhiễm trùng vết mổ

Nhiễm trùng vết mổ là do nhiễm vi khuẩn từ bên ngoài vào trong vết mổ. Chúng định cư, sinh sôi và phân hủy vết phẫu thuật làm cho da không thể liền được.

Nguyên nhân nhiễm trùng có thể vì thay băng không đúng quy cách, gây nhiễm bẩn thêm hoặc để quá lâu mới thay băng. Khi đó chất sát trùng ngoài da không đủ liều lượng để diệt khuẩn. Khiến cho chúng sinh sản nhanh và mạnh và gây nhiễm trùng nghiêm trọng.

Vệ sinh cơ thể không sạch sẽ khiến vùng da gần vết mổ bị bẩn hoặc nằm trên giường chiếu không sạch cũng khiến vết mổ nhiễm trùng. Tuyệt đối giữ gìn sạch sẽ nơi ở, quần áo. Vết mổ phải được che cẩn thận bằng băng y tế.

Người nhà đến thăm không vạch vết mổ lên xem hoặc nhìn và sờ vào. Khi ăn uống tuyệt đối không để vương vãi thức ăn vào vùng mổ. Cần thay băng ngày 1 lần trong 1 tuần đầu tiên.

Sau phẫu thuật tuyến tiền liệt có thể gặp biến chứng gì? - Ảnh minh hoạ

Phân đi vào đường tiểu

Đây là tai nạn của phẫu thuật . Trong quá trình phẫu thuật, bác sỹ chẳng may làm thủng bàng quang và thông thương với trực tràng. Bàng quang là bọng chứa nước tiểu, còn trực tràng là bọng chứa phân. Chúng nằm sát sàn sạt bên nhau theo chiều trước sau nên khi bị thủng thì phân hoàn toàn cho thể xuất hiện.

Để tránh nguy hại, bạn phải nhận biết thật sớm với các triệu chứng: sốt cao kéo dài mặc dù đã dùng kháng sinh mạnh là dấu hiệu nhạy nhất.

Bạn cần liên hệ tới bác sỹ ngay để có thể làm phẫu thuật lại (có thể miễn phí).

Nước tiểu chảy vào ổ bụng

Nước tiểu tràn vào ổ bụng ra áp xe ổ bụng và viêm ổ bụng. Nước tiểu chảy vào ổ bụng là do thủng bàng quang do thao tác phẫu thuật non tay. Bàng quang thủng làm nước tiểu tràn vào ổ bụng. Khi thấy bụng trướng, đau bụng sốt cao, mót rặn tiểu, bạn cần báo cáo bác sỹ khẩn cấp. Nhất là tình trạng kéo dài sau 3 ngày tính từ ngày ra viện.

Nhiễm trùng thận

Vi khuẩn từ bên ngoài môi trường lan theo đường ống dẫn niệu đạo và lên thận gây ra viêm thận. Sau mổ, bao giờ người bệnh cũng được đặt một ống thông dẫn nước tiểu trực tiếp từ thận ra ngoài.

Người bệnh cần đứng lên, ngồi dậy để nước tiểu rơi xuống theo đúng hiện tượng tự nhiên. Nhưng do đau lại do kém chịu đựng nên người bệnh đôi khi cứ nằm ỳ, khiến nước tiểu không lưu thông được.

Khi thấy sốt cao ngay trong tuần đầu tiên sau mổ, nước tiểu chảy ra có màu đục dần thì cần báo ngay với bác sỹ.

Để hạn chế nhiễm trùng, bạn cần chăm chỉ ngồi dậy theo đúng thời gian mà bác sỹ dặn. Sau đó phải tập đi.

Tự dưng bất lực

Giảm hưng phấn tình dục, khó cương cứng dương vật. Đó là do thao tác phẫu thuật hoặc tai biến sau mổ hoặc viêm nhiễm làm tổn thương dây thần kinh sinh dục. Cần đi khám lại ngay.

Nếu do viêm nhiễm dây thần kinh, bạn được kê thuốc điều trị. Nếu do đứt dây thần kinh thì bạn cần phải phẫu thuật làm cương nhân tạo.

BS Cao Hồng Phúc (Bệnh viện Quân Y 103)