Bụng trướng to do vỡ túi mật sau 17 ngày bị tai nạn giao thông

Trước đó, trong lúc đang điều khiển xe máy, ông B.P.K (59 tuổi, Bình Dương) bị một thanh niên quẹt phải. Lực va chạm cùng với đường mưa trơn trượt làm ông K. mất tay lái, ngã đập mạnh xuống đường trong tư thế ngồi.



Mặc dù không thấy vết thương hở ngoài da cũng như không có vết trầy xước vùng bụng và ngực nhưng nạn nhân cảm thấy đau đớn đến không thể thở nổi.

Người bệnh được đưa vào sơ cứu ở một bệnh viện gần nơi xảy ra tai nạn và khám lại ở bệnh viện địa phương với chẩn đoán ban đầu là chấn thương gan, tụy, dập lách mức độ nhẹ.

Sau tai nạn 17 ngày, người đàn ông đã được các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân cắt bỏ túi mật và hút ra 15 lít dịch mật trong ổ bụng

Người bệnh được điều trị bằng thuốc uống và theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, ông K. thấy bụng ngày ngày to thêm và đau âm ỉ.

Đến ngày thứ 17 sau tai nạn, ông không thể chịu đựng thêm nên đến khám tại Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng bụng trướng to, mặc áo phải mở bung nút vì không vừa.

Tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, các bác sĩ thực hiện siêu âm ngay tại giường phát hiện rất nhiều dịch trong ổ bụng.

Ngoài ra, hình ảnh trên phim MSCT-scan vùng bụng còn cho thấy dịch ổ bụng lượng nhiều kèm theo hình ảnh túi mật xẹp, thành túi mật mất dấu liên tục góp thêm dữ liệu cho chẩn đoán vỡ túi mật. Rất may mắn là các tạng khác trong ổ bụng không tổn thương kèm theo.

Với chẩn đoán đây là một trường hợp vỡ túi mật làm dịch mật chảy ra trong ổ bụng, người bệnh được chỉ định mổ cấp cứu.

Chỉ 2 ngày hậu phẫu cắt túi mật và hút dịch, ông đã ngủ ngon, có thể đi lại quanh giường bệnh và ăn được cháo.

Phẫu thuật nội soi ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận dịch mật tràn ra khắp ổ bụng, hút ra khoảng 15 lít dịch mật vàng. Túi mật xẹp và vỡ một lỗ to kích thước khoảng 3cm x 4cm, cổ túi mật đã có hiện tượng viêm dính nhiều. Người bệnh được cắt bỏ túi mật đã thủng, hút sạch và rửa sạch ổ bụng.

2 ngày sau phẫu thuật, người bệnh không còn đau đớn, có thể đi lại quanh giường bệnh và ăn được cháo.

BS.CKII Trần Minh Đức, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bình Dân cho biết, đây là một trường hợp chấn thương bụng kín gây vỡ túi mật với cơ chế chấn thương không trực tiếp tác động trên túi mật.

Có thể trong tai nạn, ông K. té ngồi tạo một lực mạnh trên túi mật đang căng to là nguyên nhân gây vỡ túi mật đột ngột. Ngoài ra, dịch mật lượng lớn khiến bụng người bệnh to lên, nhưng may mắn là không có dấu hiệu nhiễm trùng.

Nếu có nhiễm trùng, như các trường hợp thủng túi mật do sỏi kẹt cổ túi mật gây viêm hoại tử túi mật có nguy cơ bệnh nhân có thể rơi vào bệnh cảnh sốc nhiễm trùng chỉ trong vòng 48 giờ.

Nếu tiếp tục kéo dài tình trạng dịch mật tràn trong ổ bụng, hiện tượng viêm dính ruột và các cơ quan trong ổ bụng xảy ra sẽ gây khó khăn trong cuộc mổ, có nguy cơ từ phẫu thuật nội soi phải chuyển sang mổ mở.

>>> Mời độc giả xem thêm video Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy: