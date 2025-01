9 món ăn vặt thoải mái nhâm nhi không sợ tăng cân

Việc lựa chọn những món ăn vặt để ăn thoải mái mà không bị tăng cân và tốt cho sức khỏe là mối quan tâm của nhiều người trong dịp Tết. Ảnh minh họa Hạt hạnh nhân là một món ăn vặt tuyệt vời giúp bạn no lâu và không làm bạn tăng cân. Hạnh nhân giàu chất béo không bão hòa, chất xơ và protein. Chỉ cần 1 nắm hạnh nhân nhỏ là bạn đã đủ năng lượng. Nếu muốn thêm hương vị, có thể rang hạnh nhân với bột quế. Lưu ý không nên ăn quá nhiều hạnh nhân một lần, chỉ nên ăn khoảng 20-30g. Ảnh minh họa Chocolate đen: Chỉ cần một miếng Chocolate đen sẽ giúp bạn giảm bớt cảm giác thèm ăn. Có thể ăn nó hàng ngày mà không chỉ riêng dịp Tết, bởi nó có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cholesterol, phòng ngừa tình trạng suy giảm trí nhớ, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, chống lão hóa. Mứt bí đao: không chỉ ngon miệng mà còn là một "vũ khí" giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Nhờ hàm lượng chất xơ cao và ít calo, mứt bí đao giúp tăng cường cảm giác no lâu, hạn chế cơn đói và hỗ trợ giảm mỡ thừa. Bên cạnh đó, bí đao chứa nhiều vitamin và khoáng chất có tác dụng làm mát, thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Khi ăn mứt bí đao, làn da của bạn sẽ được cung cấp độ ẩm cần thiết, trở nên hồng hào, mịn màng và tươi trẻ hơn. Ảnh minh họa Vỏ bưởi sấy thơm ngon, lạ miệng. Các tinh chất có trong quả bưởi giúp giảm mỡ trong máu, giảm hấp thu cholesterol và có tính kháng oxi hóa mạnh. Chất xơ ở vỏ bưởi còn cực kì hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe đường ruột. Đây hứa hẹn sẽ là món ăn vặt không làm tăng cân, hơn nữa còn làm đẹp da và giảm đi quá trình lão hóa nhờ các tinh dầu nguyên chất có trong vỏ bưởi. Sữa chua là loại thực phẩm rẻ tiền nhưng lại chứa nhiều dinh dưỡng, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Sữa chua sở hữu nhiều lợi khuẩn tốt cho đường ruột, giúp cải thiện hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Chúng cung cấp thêm đạm, canxi và dinh dưỡng nên sẽ giúp bạn thấy no lâu hơn, từ đó hỗ trợ giảm cân nhanh. Ảnh minh họa Sử dụng các loại trái cây tươi cũng là cách nâng cao sức khỏe mà vẫn thỏa mãn cơn thèm ăn vặt. Chuyên gia Loren cho biết, chúng là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu, cùng với chất xơ và lượng nước dồi dào giúp giữ ẩm cho da, tạo cảm giác no lâu và cải thiện hệ trao đổi chất chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng. Ảnh minh họa Bánh quy làm từ lúa mì nguyên hạt có nhiều chất xơ, tạo cảm giác no lâu, chất phytochemical trong lúa mì nguyên hạt làm nên bánh quy có thể làm giảm các bệnh ung thư liên quan đến hormone như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt. Ảnh minh họa Rong biển sấy có vị thơm đặc trưng, hơi mặn và giòn, là đồ ăn vặt thích hợp cho người ăn kiêng, bởi trong một gói chỉ chứa khoảng 25 calo. Bên cạnh đó, rong biển sấy thường có một lớp dầu olive mỏng bọc bên ngoài, giúp bạn đã cơn thèm các món chiên rán béo ngậy mà vẫn giữ cơ thể khỏe mạnh. Ảnh minh họa

Bỏng ngô không bơ đường: Một chén bỏng ngô chỉ cung cấp khoảng 30 calo. Đây là loại thực phẩm cung cấp đủ dưỡng chất và giúp bạn no lâu, phù hợp với người ăn kiêng. Ảnh minh họa

