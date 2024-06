Dàn hot girl Việt nổi tiếng trên mạng đến "nàng thơ vũ trụ VFC"

Nguyễn Kiều My (SN 1996, Hà Nội) là hot girl mạng, người mẫu ảnh nổi tiếng một thời. Cô từng theo học chuyên ngành Đạo diễn sự kiện tại Đại học Văn hóa Hà Nội và bén duyên với diễn xuất thông qua bộ phim "Hôn nhân trong ngõ hẹp". Kiều My từng có niềm đam mê lớn với âm nhạc. Cô tham gia các cuộc thi ca hát và đạt được một số thành tích như giải nhất cuộc thi "HHT Concert 2011", giải nhì cuộc thi "Ban nhạc tốp hát học sinh thành phố Hà Nội 2011", giải ba "Tiếng hát dân ca Hà Nội 2009"… Gắn liền với những vai diễn tiểu thư, "bánh bèo", người đẹp bên ngoài cũng là cô nàng nữ tính, ngọt ngào không kém. Kiều My luôn ưu tiên diện những mẫu váy có thiết kế điệu đà, lạ mắt, tạo điểm nhấn mỗi khi xuất hiện. Nguyễn Minh Trang (SN 1995, Hải Phòng) từng được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng hot girl Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô gây ấn tượng với vẻ ngoài trong trẻo khi tham gia các tác phẩm truyền hình nổi tiếng như "Chọc tức vợ yêu", "Cây táo nở hoa"… Nhắc đến Minh Trang, nhiều người thường nhớ đến hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng nhưng không kém phần cá tính. Nữ diễn viên gốc Hải Phòng được đánh giá cao về gu thời trang hiện đại, bắt kịp xu hướng giới trẻ. Sau thành công của vai diễn Quyên hồi trẻ trong "Tình khúc Bạch Dương", Minh Trang quyết định Nam tiến và tập trung tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Nguyễn Quỳnh Trang (nghệ danh Chang Mây, SN 2001, Hà Nội) nổi tiếng với danh xưng "hot girl mùa thi" tại kỳ thi THPT năm 2019. Cô từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình như "Hương vị tình thân", "Mặt nạ gương", "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ", "Món quà của cha"... Trước khi tìm được niềm đam mê với diễn xuất, Quỳnh Trang từng có khoảng thời gian nghiêm túc theo học thanh nhạc. Với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, Quỳnh Trang từ lâu đã định hướng bản thân theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Sau khi công khai quan hệ tình cảm với chàng bác sĩ điển trai Trần Quang Lâm (SN 1995, Tuyên Quang), Quỳnh Trang thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn bên bạn trai.

Nguyễn Kiều My (SN 1996, Hà Nội) là hot girl mạng, người mẫu ảnh nổi tiếng một thời. Cô từng theo học chuyên ngành Đạo diễn sự kiện tại Đại học Văn hóa Hà Nội và bén duyên với diễn xuất thông qua bộ phim "Hôn nhân trong ngõ hẹp". Kiều My từng có niềm đam mê lớn với âm nhạc. Cô tham gia các cuộc thi ca hát và đạt được một số thành tích như giải nhất cuộc thi "HHT Concert 2011", giải nhì cuộc thi "Ban nhạc tốp hát học sinh thành phố Hà Nội 2011", giải ba "Tiếng hát dân ca Hà Nội 2009"… Gắn liền với những vai diễn tiểu thư, "bánh bèo", người đẹp bên ngoài cũng là cô nàng nữ tính, ngọt ngào không kém. Kiều My luôn ưu tiên diện những mẫu váy có thiết kế điệu đà, lạ mắt, tạo điểm nhấn mỗi khi xuất hiện. Nguyễn Minh Trang (SN 1995, Hải Phòng) từng được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng hot girl Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô gây ấn tượng với vẻ ngoài trong trẻo khi tham gia các tác phẩm truyền hình nổi tiếng như "Chọc tức vợ yêu", "Cây táo nở hoa"… Nhắc đến Minh Trang, nhiều người thường nhớ đến hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng nhưng không kém phần cá tính. Nữ diễn viên gốc Hải Phòng được đánh giá cao về gu thời trang hiện đại, bắt kịp xu hướng giới trẻ. Sau thành công của vai diễn Quyên hồi trẻ trong "Tình khúc Bạch Dương", Minh Trang quyết định Nam tiến và tập trung tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Nguyễn Quỳnh Trang (nghệ danh Chang Mây, SN 2001, Hà Nội) nổi tiếng với danh xưng "hot girl mùa thi" tại kỳ thi THPT năm 2019. Cô từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình như "Hương vị tình thân", "Mặt nạ gương", "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ", "Món quà của cha"... Trước khi tìm được niềm đam mê với diễn xuất, Quỳnh Trang từng có khoảng thời gian nghiêm túc theo học thanh nhạc. Với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, Quỳnh Trang từ lâu đã định hướng bản thân theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Sau khi công khai quan hệ tình cảm với chàng bác sĩ điển trai Trần Quang Lâm (SN 1995, Tuyên Quang), Quỳnh Trang thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn bên bạn trai.