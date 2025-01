9 loại trái cây phòng ung thư vú

Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Không có loại thực phẩm hoặc chế độ ăn nào có thể hoàn toàn ngăn ngừa ung thư vú nhưng lựa chọn thực phẩm lành mạnh, có lợi có thể giúp ngăn ngừa ung thư vú. Ảnh minh họa Phụ nữ ăn ít nhất hai quả táo cỡ trung bình mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư vú âm tính thụ thể estrogen thấp hơn. Bởi táo giàu chất chống oxy hóa polyphenol, góp phần ức chế sự phát triển và lây lan tế bào ung thư loại này. Ảnh minh họa Quả lê chứa pectin (loại chất xơ hòa tan) đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cholesterol có hại (LDL) trong máu. Lê còn giàu các hợp chất như flavonoid và anthocyanin với hoạt tính chống tăng sinh, ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư vú. Quả này nhiều chất dinh dưỡng có đặc tính chống ung thư như vitamin C. Ảnh minh họa Trong dâu tây chứa vitamin C và axit ellagic giúp tăng cường sức khỏe và tiêu diệt các tế bào ung thư vú. Ảnh minh họa Cam chứa các hợp chất góp phần chống lại ung thư vú như folate, vitamin C, beta-cryptoxanthin, beta-carotene (tiền chất của vitamin A), flavonoid. Chúng còn có thể chống oxy hóa, chống viêm. Các loại quả cùng họ với cam như bưởi, chanh, quýt cũng có tác dụng tương tự. Ảnh minh họa Măng cụt là trái cây nhiệt đới phổ biến. Vỏ măng cụt giàu xanthones có nhiều hoạt tính sinh học như chống oxy hóa, chống viêm và ung thư. Chiết xuất metanol thô của vỏ măng cụt có thể ức chế tăng sinh và gây ra apoptosis trên dòng tế bào ung thư vú SKBR3. Phenolic từ vỏ tạo ra độc tính tế bào cao chống lại tế bào ung thư vú MCF-7 ở người. Ảnh minh họa Xoài giàu các hợp chất polyphenolic như axit gallic, gallotannin. Polyphenolic trong xoài có tác dụng gây độc tế bào khối u vú BT474 trong nghiên cứu. Chiết xuất etanolic của hạt xoài gây ra apoptosis trong các tế bào u ác tính ở ngực dẫn đến ức chế tăng sinh khối u. Ảnh minh họa Lựu chứa hàm lượng polyphenol cao, trong đó ellagitannin chiếm ưu thế, có hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm. Chiết xuất từ lựu ức chế tế bào ung thư vú bằng cách gây ngừng chu kỳ tế bào và apoptosis (quá trình chết tế bào theo chương trình trong cơ thể). Chất ellagitannin còn ức chế hoạt động và tăng sinh của dòng tế bào ung thư vú đáp ứng với estrogen. Ảnh minh họa Theo chuyên gia dinh dưỡng, nho chứa lượng axit caffeic cao giúp chống ung thư hiệu quả. Ngoài ra nho còn sở hữu dưỡng chất resveratrol, có tác dụng giúp cơ thể ngăn chặn ung thư, nhất là ung thư gan, phổi, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Ăn nho thường xuyên hoàn toàn có thể giúp phụ nữ phòng ngừa ung thư vú tốt. Ảnh minh họa Kiwi là một loại quả quý trong các loại quả, hàm lượng Vitamin C cao gấp 4-12 lần so với cam, gấp 3 lần táo, gấp 60 lần nho. Theo chuyên gia dinh dưỡng, các chất dinh dưỡng có trong kiwi có thể làm trở ngại, gián đoạn việc hình thành N-nitrosamine trong cơ thể, từ đó có tác dụng chống ung thư, kháng ung thư rất tốt, là một loại quả tuyệt vời cho việc phòng chống ung thư vú của chị em phụ nữ. Ảnh minh họa

Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Không có loại thực phẩm hoặc chế độ ăn nào có thể hoàn toàn ngăn ngừa ung thư vú nhưng lựa chọn thực phẩm lành mạnh, có lợi có thể giúp ngăn ngừa ung thư vú. Ảnh minh họa Phụ nữ ăn ít nhất hai quả táo cỡ trung bình mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư vú âm tính thụ thể estrogen thấp hơn. Bởi táo giàu chất chống oxy hóa polyphenol, góp phần ức chế sự phát triển và lây lan tế bào ung thư loại này. Ảnh minh họa Quả lê chứa pectin (loại chất xơ hòa tan) đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cholesterol có hại (LDL) trong máu. Lê còn giàu các hợp chất như flavonoid và anthocyanin với hoạt tính chống tăng sinh, ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư vú. Quả này nhiều chất dinh dưỡng có đặc tính chống ung thư như vitamin C. Ảnh minh họa Trong dâu tây chứa vitamin C và axit ellagic giúp tăng cường sức khỏe và tiêu diệt các tế bào ung thư vú. Ảnh minh họa Cam chứa các hợp chất góp phần chống lại ung thư vú như folate, vitamin C, beta-cryptoxanthin, beta-carotene (tiền chất của vitamin A), flavonoid. Chúng còn có thể chống oxy hóa, chống viêm. Các loại quả cùng họ với cam như bưởi, chanh, quýt cũng có tác dụng tương tự. Ảnh minh họa Măng cụt là trái cây nhiệt đới phổ biến. Vỏ măng cụt giàu xanthones có nhiều hoạt tính sinh học như chống oxy hóa, chống viêm và ung thư. Chiết xuất metanol thô của vỏ măng cụt có thể ức chế tăng sinh và gây ra apoptosis trên dòng tế bào ung thư vú SKBR3. Phenolic từ vỏ tạo ra độc tính tế bào cao chống lại tế bào ung thư vú MCF-7 ở người. Ảnh minh họa Xoài giàu các hợp chất polyphenolic như axit gallic, gallotannin. Polyphenolic trong xoài có tác dụng gây độc tế bào khối u vú BT474 trong nghiên cứu. Chiết xuất etanolic của hạt xoài gây ra apoptosis trong các tế bào u ác tính ở ngực dẫn đến ức chế tăng sinh khối u. Ảnh minh họa Lựu chứa hàm lượng polyphenol cao, trong đó ellagitannin chiếm ưu thế, có hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm. Chiết xuất từ lựu ức chế tế bào ung thư vú bằng cách gây ngừng chu kỳ tế bào và apoptosis (quá trình chết tế bào theo chương trình trong cơ thể). Chất ellagitannin còn ức chế hoạt động và tăng sinh của dòng tế bào ung thư vú đáp ứng với estrogen. Ảnh minh họa Theo chuyên gia dinh dưỡng, nho chứa lượng axit caffeic cao giúp chống ung thư hiệu quả. Ngoài ra nho còn sở hữu dưỡng chất resveratrol, có tác dụng giúp cơ thể ngăn chặn ung thư, nhất là ung thư gan, phổi, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Ăn nho thường xuyên hoàn toàn có thể giúp phụ nữ phòng ngừa ung thư vú tốt. Ảnh minh họa Kiwi là một loại quả quý trong các loại quả, hàm lượng Vitamin C cao gấp 4-12 lần so với cam, gấp 3 lần táo, gấp 60 lần nho. Theo chuyên gia dinh dưỡng, các chất dinh dưỡng có trong kiwi có thể làm trở ngại, gián đoạn việc hình thành N-nitrosamine trong cơ thể, từ đó có tác dụng chống ung thư, kháng ung thư rất tốt, là một loại quả tuyệt vời cho việc phòng chống ung thư vú của chị em phụ nữ. Ảnh minh họa