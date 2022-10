9 hồ nước đẹp như tranh vẽ

Hồ Pichola: Với những cung điện sang trọng, đền bằng đá cẩm thạch và dinh thự tráng lệ nằm xung quanh, hồ Pichola ở bang Rajasthan, Ấn Độ, sở hữu vẻ đẹp hiếm có. Mặc dù trông rất tự nhiên, Pichola là hồ nước nhân tạo được xây dựng vào năm 1362 ở trung tâm thành phố Udaipur. Ảnh: Dbyjuhfl. Hồ Baikal ở Nga là hồ sâu nhất và lâu đời nhất trên Trái Đất, được đặt biệt danh "Hòn ngọc trai của Siberia". Hồ nước ngọt khổng lồ này chứa nhiều nước hơn tất cả hồ lớn ở Bắc Mỹ cộng lại. Mỗi mùa, cảnh quan ở nơi đây lại mang một sắc thái đẹp riêng. Đặc biệt là mùa đông, khi nước hồ đóng băng sâu đến 2 m, thu hút du khách trượt băng hay đi bộ trên bề mặt. Ảnh: Steven Phraner. Hồ Titicaca: Là hồ lớn nhất ở Nam Mỹ, làn nước lấp lánh của hồ Titicaca nằm ở độ cao hơn 3.800 m so với mực nước biển. Ẩn mình giữa dãy núi Andes, với những đỉnh núi phủ tuyết trắng từ xa, hồ Titicaca nằm giữa biên giới Bolivia và Peru. Bên cạnh việc thưởng ngoạn phong cảnh, du khách có thể đi bộ đường dài dọc theo bờ hồ, đi thuyền đến các hòn đảo nổi hoặc ghé thăm những tàn tích Inca lâu đời. Ảnh: Oceando. Hồ Pehoe là một trong những hồ đẹp nhất thế giới. Nằm ở một vùng hẻo lánh của Patagonia thuộc Chile, du khách sẽ khá mất thời gian để đến hồ nước này. Tuy nhiên điều đó là xứng đáng để bạn có thể tận mắt chiêm ngưỡng cảnh quan mê hoặc của hồ nước trong xanh bình yên cùng thác nước lấp lánh và dãy núi Torres del Paine hùng vĩ nằm gần đó. Khung cảnh của hồ Pehoe luôn khiến người nhìn ngất ngây vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày và đặc biệt huyền ảo nhất vào buổi hoàng hôn. Ảnh: Decolar. Hồ Inle: Ẩn mình giữa những ngọn đồi Shan Hills của Myanmar, hồ Inle là điểm đến tuyệt vời cho tín đồ du lịch yêu thích lịch sử, văn hóa và thắng cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Ngoài việc giáp với các tu viện và đền thờ có tuổi đời hàng thế kỷ, hồ còn có những ngôi làng chài yên bình. Hồ Inle hiện là một địa điểm du lịch nổi tiếng, du khách có thể đi thuyền ngắm cảnh hay ghé thăm những ngư dân làng chài, tìm hiểu văn hóa độc đáo ở địa phương. Ảnh: Supertravelr. Hồ Crater: Là hồ sâu nhất của Mỹ, Crater Lake nằm trong miệng núi lửa đã sụp đổ từ lâu. Nổi tiếng với màu xanh thẳm và làn nước trong như pha lê, hồ nước này là nơi các nhiếp ảnh gia tỏa sức chụp những bức ảnh đẹp mê hồn. Với vẻ đẹp ấn tượng và có nhiều hoạt động giải trí, hồ Crater là một trong những điểm thu hút hàng đầu của bang Oregon. Ảnh: Wollertz. Hồ Wakatipu: Nằm ở đảo Nam của New Zealand, hồ Wakatipu nổi tiếng với quang cảnh thiên nhiên khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Hồ nước rộng 291 km2 và dài 80 km được bao quanh bởi khu vực dân cứ với những căn nhà xây san sát nhau và dãy núi Remarrkables chập chùng. Tất cả tạo nên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp và kỳ vĩ. Ảnh: Bernard Spragg. NZ. Hồ Como: Nằm ở phía bắc của Italy, hồ Como đã nổi tiếng và là một nơi yêu thích của những người giàu có từ thời La Mã. Được bao quanh bởi những ngọn đồi phủ đầy rừng và núi cao chót vót, khung cảnh tuyệt đẹp và bờ hồ ngập tràn ánh nắng khiến nơi đây trở nên hoàn hảo để nghỉ ngơi, thư giãn. Xung quanh hồ là các biệt thự, cung điện trang nhã, cùng với các thị trấn và làng mạc đẹp như tranh vẽ. Ảnh: Kharkiv. Hồ Moraine: Không hổ danh là một trong những thắng cảnh thiên nhiên mang tính biểu tượng nhất của Canada, hồ Moraine là một trong những hồ nổi tiếng và đẹp nhất thế giới nhờ màu sắc độc đáo và khung cảnh ngoạn mục. Ẩn mình ở Valley of the Ten Peaks, hồ Moraine thuộc vườn quốc gia Banff có làn nước trong xanh, phản chiếu cảnh quan xung quanh. Hồ băng nổi bật một cách kỳ diệu trên nền các đỉnh phủ đầy tuyết của dãy núi Rocky. Ảnh: MayR.

