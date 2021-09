7 thực phẩm quen thuộc là “khắc tinh” của tế bào ung thư

Khoai lang: Thực phẩm quen thuộc này có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư và ức chế các tế bào ung thư đang tồn tại trong cơ thể. Theo nghiên cứu, khả năng ức chế của khoai lang đối với tế bào ung thư là rất rõ ràng và tỷ lệ ức chế của khoai lang nấu chín đối với tế bào ung thư là 98,7%. Nghệ: Curcumin trong nghệ được chứng minh trong các nghiên cứu lâm sàng về khả năng ức chế các tế bào ung thư gia tăng và di căn có liên quan đến một loạt các bệnh ung thư vú, tử cung, buồng trứng, thận, bàng quang, bạch cầu, ung thư bạch cầu, ung thư ruột kết, gan, tụy, phổi và u lymphô. Nghiên cứu cũng ghi nhận, nghệ có thể giảm cholesterol, cải thiện chức năng gan, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh Alzheimer, giảm viêm ruột và chống lại bệnh trầm cảm. Bí đỏ: Trong số nhiều thành phần bí đỏ được công nhận với tính chất lành mạnh, vitamin C, canxi, chất xơ và thành phần tryptophan – P có chức năng ức chế chất gây ra ung thư, hiệu quả rất tốt trong phòng ngừa ung thư. Ngoài ra, bí đỏ còn giúp phòng ngừa béo phí, tiểu đường và mỡ máu, cholesterol cao, Hàm lượng vitamin A trong bí đỏ cũng rất cao. Củ cải trắng: Đây là một trong các siêu thực phẩm có khả năng giảm nguy cơ ung thư. Có câu ngạn ngữ rằng: “Mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, cả cuộc đời không cần vào hiệu thuốc” và “củ cải tháng 10 chính là nhân sâm nước”. Người Hà Lan gọi loại củ này là “món ăn dân tộc”, người Nhật, người Mỹ thì cho rằng củ cải chính là “thần bảo vệ sức khỏe” trong các loại rau có củ. Củ cải có nhiều loại, nhưng loại nào cũng có khả năng chống ung thư. Mướp đắng: Công dụng sức khỏe tuyệt vời của mướp đắng đã được cả Đông y lẫn Tây y công nhận, trong đó có công dụng phòng ngừa ung thư. Theo Tây y, công dụng chống ung thư của mướp đắng đến từ chất protein quinine, đây là một loại protein hoạt tính kích hoạt tế bào miễn dịch, sau đó là quá trình tiêu diệt tế bào ung thư hoặc các tế bào không bình thường khác thông qua tế bào miễn dịch này. Cà chua: Chất lycopene trong cà chua nổi tiếng với đặc tính chống ung thư. Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng lycopene làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, phổi và dạ dày. Cà rốt: Ăn cà rốt tốt cho mắt và còn giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và bệnh bạch cầu. Cà rốt giàu caroten (chất chống oxy hóa) chống lại các gốc tự do (các phân tử liên quan đến ung thư và lão hóa). Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video "Bí quyết bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh sao cho an toàn". Nguồn: THDT.

