5 món bán sẵn trong siêu thị cực bẩn, nhân viên cạch không ăn

Đa số mọi người đều cảm thấy an tâm hơn khi mua thực phẩm trong siêu thị thế nhưng thực tế, có nhiều thực phẩm bẩn, kém chất lượng vẫn được bày bán trong siêu thị. Dưới đây là 5 loại thực phẩm kém vệ sinh nhưng lại bán rất chạy trong siêu thị, cần chú ý. 1. Trái cây gọt sẵn : Những khay trái cây bán sẵn và được niêm phong bằng màng bọc thực phẩm trong siêu thị rất bắt mắt và trông tươi ngon. Thế nhưng đây không phải là những trái cây còn nguyên vẹn chất dinh dưỡng. Theo những nhân viên siêu thị lâu năm chia sẻ với báo chí Trung Quốc, trái cây gọt sẵn đa phần đều là những loại trái cây đã quá hạn, không bán được, hư thối một phần. Để tránh lãng phí, các nhân viên sẽ gọt bỏ phần hư hỏng, cắt đẹp đẽ, xếp gọn gàng vào trong khay, trong cốc cho đẹp mắt và để giá thành rẻ để thu hút người mua. Chính vì vậy, trái cây gọt sẵn thường chứa nhiều vi khuẩn, có khả năng gây hại, tốt nhất là không nên mua. 2. Tôm đông lạnh: Theo giáo sư Jiang Weibo (Khoa học Thực phẩm và Kỹ thuật Dinh dưỡng tại Đại học Nông nghiệp Trung Quốc), tôm đông lạnh là một trong những thực phẩm nên tránh ăn. Lý do là bởi nó có thể được tẩm ướp bằng quá nhiều chất bảo quản để giữ vẻ tươi mới, không bị nhũn hỏng sau thời gian dài trưng bày trên kệ. Bên cạnh đó, hải sản là thực phẩm dễ bị nhiễm vi khuẩn nhất. Việc đông đá có thể làm chậm quá trình vi khuẩn và mầm bệnh sinh sôi chứ không thể loại bỏ hoàn toàn. Nếu để đông lạnh trong thời gian quá dài, hàm lượng vi khuẩn sinh sôi nhiều, từ đó biến đổi lượng protein trong thực phẩm, ăn vào sẽ cực kỳ gây hại. 3. Thịt xay, thịt viên: Hãy thận trọng khi mua 2 loại thịt này ở siêu thị vì chúng có thể được làm từ các loại thịt thừa, thịt ế, mỡ… trộn với nhau. Thậm chí, một nhân viên siêu thị tiết lộ với trang Sina rằng, thịt xay, thịt viên đa số đều được làm từ thịt sắp sắp hết hạn sử dụng. Các tốt nhất để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi muốn ăn thịt xay, thịt viên là chọn phần thịt tươi ngon mình mong muốn, đem về nhà rửa sạch rồi dùng máy xay để xay. Mặc dù có chút mất thời gian nhưng không lo ngộ độc. 4. Các món lạnh, món trộn làm sẵn: Các món ăn lạnh khai vị như đồ muối, rau củ, dưa nộm thường được bày bán nhiều trong siêu thị. Thế nhưng, đây không phải là đồ dùng trong ngày mà nếu không bán hết, nó vẫn tiếp tục được để lại bán vào ngày hôm sau. Tiến sĩ Michael Doyle (Giám đốc của Trung tâm Nâng cao Chất lượng và An toàn Thực phẩm tại Đại học Georgia, Mỹ) chia sẻ: Những món lạnh làm sẵn ở siêu thị nhìn qua rất ngon miệng nhưng chứa cả ổ vi khuẩn gây hại như E.coli, salmonella và norovirus, tạo ra nguy cơ tiêu chảy, ngộ độc, nhiễm khuẩn. 5. Hàu chế biến sẵn: Được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đánh giá là dễ gây ngộ độc cho người ăn nhất, hàu có thể chứa vi khuẩn vibrio gây nhiễm trùng và ngộ độc nếu thực phẩm này không được sơ chế và nấu chín đúng cách. Nếu không được làm sạch cẩn thận thì dù nướng ở nhiệt độ cao cũng không thể đảm bảo tiêu diệt hết vi sinh vật, ký sinh trùng có trong hàu. Do đó, tốt nhất bạn nên mua hàu sống về nhà tự xử lý, chế biến thì sẽ yên tâm hơn. Mời quý độc giả xem video: Hướng dẫn xử trí ngộ độc thực phẩm tại nhà. Nguồn Vinmec.

