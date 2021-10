Sự thật bất ngờ về loại quả được ví “tương đương mười vị thuốc”

Hồng thu hoạch rộ vào cuối thu, đầu đông. Tùy thuộc vào từng loại hồng giòn hay hồng dẻo, hương vị sẽ có sự khác biệt. Vậy nhưng, chúng đều chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ. Nghiên cứu chi tiết, các nhà khoa học tiết lộ những lợi ích của quả hồng dưới đây. Ảnh minh họa. Tốt cho tim mạch: Theo Webmd, hồng chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và khoáng chất. Những chất này là một phần của chế độ ăn chống xơ vữa động mạch. Khi đi vào cơ thể, chúng tác động giúp động mạch luôn thông thoáng, tránh xơ cứng và thu hẹp động mạch. Ảnh minh họa. Bên cạnh đó, hồng còn chứa thành phần tanin được chứng minh đặc biệt hiệu quả trong việc điều trị cholesterol cao. Ảnh minh họa. Tốt cho mắt: Ăn hồng rất tốt cho mắt. Làm được điều này là nhờ lượng vitamin A dồi dào trong quả hồng. Các nhà khoa học tiết lộ, chỉ cần 1 phần ăn cũng có thể đáp ứng nửa lượng vitamin A được khuyến nghị mỗi ngày. Ảnh minh họa. Ngăn ngừa lão hóa: Hồng rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin A, beta-carotene, lutein, lycopene và cryptoxanthins. Những chất này đều có chức năng như chất chống oxy hóa, mang lại hiệu quả ngăn ngừa lão hóa sớm. Ảnh minh họa. Tăng cường miễn dịch: Nhờ chứa các chất chống oxy hóa dồi dào, hồng rất hữu ích trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Cụ thể, hồng chứa lượng lớn axit ascorbic (vitamin C) và có thể đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu hàng ngày của chất dinh dưỡng này đối với cơ thể. Vitamin C rất có lợi để kích thích hệ thống miễn dịch và làm tăng việc sản xuất các tế bào bạch cầu giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, vi rút và nhiễm nấm. Ảnh minh họa. Nhờ những lợi ích sức khỏe to lớn, người xưa từng ví “một quả hồng, mười vị thuốc". Tuy nhiên, câu nói này còn ngầm ý không nên ăn hồng tùy tiện, đặc biệt những trường hợp dưới đây. Nếu không, ăn một quả phải trả giá bằng mười vị thuốc mới có thể hồi phục sức khỏe. Ảnh minh họa. Tránh ăn hồng chưa chín: Hồng chưa chín tới có chứa nhiều pectin và tannin. Đây là những chất làm săn niêm mạc ruột, ảnh hưởng nhu động ruột. Ăn quá nhiều, nhất là khi đói, sẽ khiến 2 chất này kết hợp với chất xơ tương đối cao (100g hồng chứa 2,5g chất xơ) sẽ kết tụ dưới tác dụng của axit dạ dày gây đầy bụng, khó tiêu, nôn. Thậm chí, ăn nhiều còn tăng nguy cơ tạo khối bã ở khu vực ruột non, dẫn đến tắc ruột. Ảnh minh họa. Tránh ăn hồng khi bị tiểu đường, tiêu hóa kém: Quả hồng chứa lượng carbohydrate rất cao, chiếm tới 10,8%. Trong số đó, hầu hết là disaccharides và monosacarit đơn giản nên rất dễ hấp thụ. Điều này có thể khiến đường huyết tăng lên, người bệnh khó kiểm soát. Ảnh minh họa. Ngoài ra, tính hàn của quả hồng cũng không thích hợp cho người đang bị tiêu chảy, cơ thể suy nhược, phụ nữ sau sinh và những người bị cảm lạnh, đặc biệt là những người có chức năng dạ dày kém, viêm loét dạ dày mãn tính, khó tiêu,… Ảnh minh họa. Đặc biệt, không nên ăn hồng cùng với tôm, cua, cá và các loại thực phẩm giàu đạm. Nguyên nhân là bởi hồng vốn giàu đạm, kết hợp với chúng dễ gây tổn thương dạ dày không thể hồi phục. Ảnh minh họa. Mời độc giả xem video: Tác dụng của đậu xanh đối với sức khỏe. Nguồn: Hanoitv

