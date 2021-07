3 dấu hiệu bất thường trên đầu, báo hiệu cơn nhồi máu cơ tim

Chuyên gia sức khỏe cho biết, nhồi máu cơ tim không nhất định chỉ gây đau ở bộ phận này. Nó có thể gây đau ở những vị trí khác, đặc biệt là vùng đầu. Do vậy, bạn không nên bỏ qua những dấu hiệu bất thường trên đầu để dự báo cơn nhồi máu cơ tim, bảo vệ sức khỏe. Đau răng không rõ lý do. Chuyên gia sức khỏe cảnh báo, những cơn đau răng không rõ lý do rất có thể là dấu hiệu nhồi máu cơ tim nguy hiểm. Bình thường, tim và răng nằm trong cùng một vùng phản xạ của não. Một khi hệ thống tim mạch bị tổn thương sẽ gây nên các cơn đau ở răng do phản xạ. Khác với cơn đau do sâu răng, đau răng do tổn thương mạch máu không có điểm đau rõ ràng. Bệnh nhân có thể cảm thấy đau từ răng lan ra ngoài hoặc dọc theo hàm, đau tai. Nó kéo dài chừng 1 phút rồi nhanh chóng thuyên giảm. Đặc biệt, phạm vi đau của nó tương đối lớn – không xác định ở chiếc răng cụ thể và không thể thuyên giảm sau khi uống thuốc giảm đau. Chính vì vậy, nếu thấy dấu hiệu đau răng bất thường kèm đổ mồ hôi, da xanh xao, mệt mỏi kiệt sức thì nên đề phòng nhồi máu cơ tim cấp. Đổ mồ hôi đột ngột. Trường hợp không tập thể dục, nhiệt độ không cao song cơ thể, đặc biệt là vùng đầu đột ngột đổ mồ hôi nhiều thì cần hết sức chú ý. Số liệu lâm sàng cho thấy, 70% trường hợp nhồi máu cơ tim có biểu hiện ra mồ hôi nhiều trước khi khởi phát. Tình trạng này bắt nguồn từ việc thần kinh giao cảm hoạt động quá mức khiến bệnh nhân đột ngột đổ mồ hôi. Đau họng. Hầu hết trường hợp đau họng do viêm họng, viêm amidan gây nên. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp đau họng lại có liên quan đến vấn đề tim mạch. Nguyên nhân bởi dây thần kinh cột sống có liên quan đến họng và tim. Tim mạch bị tắc nghẽn sẽ khiến cổ họng bị ảnh hưởng, gây đau ở khu vực này. Không giống những cơn đau họng thông thường, đau họng do bệnh tim thường tức cổ, khó thở, cảm giác như bị dây siết vùng cổ. Thực tế, các cơn nhồi máu cơ tim sẽ có những dấu hiệu sớm báo trước. Đặc biệt, những người bị huyết áp cao có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 2,5 lần so với người bình thường. Do vậy nhóm người này nên hết sức lắng nghe cơ thể. Phụ nữ sau mãn kinh có lượng nội tiết tố nữ estrogen suy giảm, khả năng điều hòa nội tiết tố nội tạng, khí sắc không thể như trước. Thời điểm sau mãn kinh, chị em dễ đối diện với các bệnh tim mạch hơn nên cũng cần đặc biệt chú ý. Người béo phì cũng có nguy cơ cao đối diện với các bệnh tim mạch vành. Do vậy, nếu có dấu hiệu bất thường trên, bạn nên thăm khám sức khỏe để có thể can thiệp kịp thời. Ảnh: Internet Mời độc giả xem video: Bệnh nhân 428 tử vong vì nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19. Nguồn: VTCNow

