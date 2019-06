Cuộc sống địa ngục của bé gái 11 tuổi làm vợ chiến binh IS

Azima đã lớn lên trong cuộc chiến tranh tàn khốc của Syria và rồi bị bắt cóc, lạm dụng tình dục và buộc phải trở thành cô dâu trẻ của một chiến binh IS khi mới chỉ 11 tuổi, theo Mirror.



Chỉ vài ngày trước, cô thiếu nữ hiện 16 tuổi mới được giải cứu. Nỗi đau khổ không thể tưởng tượng được của cô gái trẻ có thể cảm nhận được từ ánh mắt buồn bã và giọng nói khó nghe của cô.

Những người Syria trốn khỏi thành trì Raqa của IS trú tạm tại làng Ain Issa phía bắc Syria năm 2017. Mặc dù phải chịu đựng những nỗi kinh hoàng như vậy, song cô gái 16 tuổi nhỏ bé này chưa từng tỏ ra yếu đuối khi phải sống giữa những kẻ khủng bố khát máu. Azima đã có mặt ở Baghouz, pháo đài cuối cùng của phiến quân IS ở Đông Syria và được Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) giải cứu khi họ đánh bật IS khỏi thành trì này. Nhưng trong thời buổi loạn lạc, Azima hiện đang ở trong một ngôi nhà an toàn ở Syria - bị đưa vào một trại tị nạn với những phụ nữ cuồng IS suýt giết cô vì cô là Yazidi. "Tôi đã ở Baghouz khi cuộc tấn công cuối cùng nổ ra và bằng cách nào đó, cùng với những đứa trẻ IS và gia đình nhà chồng, chúng tôi đã trốn thoát. Mãi sau tôi mới có thể tìm được chỉ huy trại tị nạn và lặng lẽ nói với ông ấy rằng tôi là một người Yazidi đã bị IS bắt cóc nhiều năm trước và tôi muốn trở về nhà với gia đình mình", Azima cho biết. Azima hiện đang ở trong một ngôi nhà an toàn ở Syria sau khi được giải cứu cách đây vài ngày. Theo Azima, chồng cô là một chiến binh IS nước ngoài người Azerbaijan, 19 tuổi khi kết hôn. Tuy nhiên, chồng Azima chết trên chiến trường 2 năm sau đó và cô đã sống sót sau năm năm bị giam cầm giữa những kẻ khủng bố khét tiếng



Có tới 12.000 người Yazidis đã bị các chiến binh IS tàn sát hoặc bắt cóc vào năm 2014 tại Sinjar. Những cô gái trẻ khoảng 10 tuổi bị bán làm nô lệ tình dục cho các chiến binh thánh chiến hoặc bị ép kết hôn với các chiến binh IS. Nhiều người đàn ông bị chặt đầu, bị bắn hoặc bị chôn sống trong cuộc diệt chủng do IS gây ra .

Giống như rất nhiều bé gái, Azima bị IS bắt giữ cùng với mẹ của cô là Adlan, em gái Denise, lúc đó 5 tuổi và anh trai cô, 32 tuổi - bị giết vài tuần sau đó.

Azima, mẹ và em gái của cô được đưa đến Mosul, miền bắc Iraq và sau đó họ bị tách ra. Sau đó, Azima bị đưa đến pháo đài của IS ở Syria khi đó là Raqqa. Sau khi Raqqa thất thủ năm 2017, cô bị đưa đến Baghouz.

Hiện nay Azima đã được an toàn, tại nhà của người phụ nữ Yazidi tên là Zahoura Qado.

"Chúng tôi đã giải cứu rất hàng trăm trẻ em và phụ nữ Yazidi khỏi IS. Họ đã bị bỏ đói, sợ hãi khủng khiếp và đau thương. Họ bị gãy tay vì bị đánh, những đứa trẻ khóc ướt gối vào ban đêm vì những cơn ác mộng. Bây giờ, tôi hy vọng, tôi cầu nguyện, họ sẽ có một tương lai sau những gì họ phải chịu đựng", bà Zahoura Qado, 50 tuổi cho biết.

*) Title do Kiến Thức biên tập lại