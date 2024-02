Xe khách 41 chỗ nhồi nhét 81 người bị xử phạt 20 triệu đồng

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng sáng 6/2, vào lúc 23h45 ngày 4/2, tại km 12+500, quốc lộ 10, đoạn thuộc địa bàn xã Quang Trung (huyện An Dương, Hải Phòng), Trạm Cảnh sát giao thông Quang Trung - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã kiểm tra xe khách biển kiểm soát 18B-02538, loại xe 41 chỗ nằm, do lái xe Vũ Văn Tiếp (cũng là chủ xe) điều khiển, chạy tuyến cố định Hải Hậu (Nam Định) - Móng Cái (Quảng Ninh), thuộc nhà xe Thuận Thảo.

Xe khách 41 chỗ nằm, chạy tuyến Nam Định - Móng Cái nhưng lại nhồi nhét đến 81 người trên xe, cao gần gấp đôi so với quy định.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện xe đang chở 81 người, gấp đôi số người quy định, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông.

Trạm Cảnh sát giao thông Quang Trung đã lập biên bản vi phạm hành chính, phạt 20 triệu đồng và buộc nhà xe chuyển tải hành khách sang phương tiện khác theo đúng quy định. Đồng thời đơn vị cũng yêu cầu lái xe cũng phải cam kết không tái phạm.