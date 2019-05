Triệu phú đô la từ người vô gia cư ngủ nhà vệ sinh

Làm thực tập sinh cho một công ty môi giới chứng khoán với mức lương khiêm tốn, ông không đủ tiền để thuê một căn hộ. Gardner và con trai đã phải ngủ qua đêm ở bất cứ nơi nào có thể.

Đầu những năm 1980, khi Gardner 27 tuổi, ông và cậu con trai đã sống vô gia cư trong khoảng 1 năm trời ở San Francisco.

Ngoài sàn nhà vệ sinh trong nhà ga, họ còn ngủ ở công viên, nhà thờ, dưới bàn làm việc sau khi mọi người đã về hết.

Số tiền ít ỏi ông kiếm được những ngày đó dồn hết để trả cho trung tâm trông trẻ của con trai và ông có thể rảnh tay đi làm.

Bất chấp nghịch cảnh, Gardner ngày một phát triển trong công việc. Có năng khiếu bẩm sinh trong việc bán cổ phiếu, kết thúc khoá thực tập sinh, Gardner được nhận vào làm việc chính thức.

Cuối cùng, ông cũng thuê được một căn hộ che mưa nắng cho mình và con trai. Sự nghiệp của ông đi lên từ đó. Chris Gardner nhanh chóng gia nhập tầng lớp trung lưu. Năm 1987, ông mở công ty đầu tư cho riêng mình.

Ở tuổi 62, ông sở hữu số tài sản trị giá khoảng 60 triệu đô la, đi khắp thế giới làm diễn giả truyền cảm hứng cho những con người bất hạnh khác. Ông cũng là nhà tài trợ nhiều tổ chức từ thiện dành cho người vô gia cư, là người vận động chống lại bạo lực đối với phụ nữ.

Tuổi thơ dữ dội

Bộ phim ‘Mưu cầu hạnh phúc’ (The Pursuit of Happyness) dựa trên cuốn tự truyện cùng tên của triệu phú đô la này được công chiếu vào năm 2006. Nam tài tử Will Smith đã được đề cử giải Oscar cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất nhờ đảm nhận vai chính của bộ phim.

Chữ ‘Happyness’ trong tên cuốn tự truyện được ông cố tình viết sai chính tả (viết đúng: Happiness) là bởi vì Happyness cũng chính là tên trại trẻ mồ côi đã từng nuôi dưỡng Chris Gardner khi còn nhỏ.

‘Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì’- Gardner từng chia sẻ với tờ BBC như vậy khi nhìn lại cuộc đời mình.

‘Tôi trải qua những nỗi đau khi còn nhỏ nên các con tôi sẽ không phải như vậy. Ngay từ lúc 5 tuổi, tôi đã quyết định rằng nhất định các con tôi sẽ biết bố nó là ai’.

Sinh ra ở Milwaukee, Wisconsin, Mỹ, Gardner chưa từng biết bố mình là ai. Thay vào đó, ông lớn lên trong nghèo đói cùng mẹ là Bettye Jean và người cha dượng nghiện rượu. Gardner và mẹ thường xuyên bị cha dượng đánh đập.

Có một thời gian ông phải sống trong trại trẻ mồ côi vì mẹ ông, trong cơn tuyệt vọng, đã cố giết chồng.

Bất chấp những biến cố đó, Gardner luôn nói rằng mẹ là người truyền cảm hứng cho ông.

‘Mẹ tôi là một người ăn mặc lỗi thời và luôn nói với tôi mỗi ngày rằng ‘con trai, con có thể làm bất cứ điều gì và trở thành bất cứ ai mà con muốn’. Tôi đã tin vào điều đó và làm theo nó 100%’.

Một lần, khi đang ngồi xem một trận bóng rổ trên tivi, ông đã bình luận rằng một cầu thủ trong đó sẽ kiếm được 1 triệu đô la. Lúc đó, mẹ ông đã nói rằng: ‘Con trai, một ngày nào đó người kiếm được 1 triệu đô la sẽ là con’.

‘Tôi chưa từng nghĩ đến việc đó cho đến khi nghe mẹ nói vậy’.