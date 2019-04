10 hãng hàng không nguy hiểm nhất thế giới

Hãng hàng không Malaysian Airline đã chứng kiến hàng loạt những điều xui xẻo trong 4 năm qua. Chuyến bay MH370 chở 239 người đã biến mất ở Ấn Độ Dương vào ngày 8/3/2014 và trở thành vụ việc bí ẩn nhất của ngành hàng không dân dụng hiện đại. Ngày 17/7 cùng năm, chiếc máy bay MH17 của hãng này bị bắn hạ ở không phận miền Đông Ukraine, khiến toàn bộ 283 người cùng 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. China Airlines lọt vào danh sách này sau vụ tai nạn năm 2002 khiến 225 người thiệt mạng. Ngoài ra, hãng còn có một vài năm khó khăn liên quan đến việc liên lạc trong các chuyến bay, thiếu phi công. Nằm ở Kathmandu (Nepal), Tara Airlines được coi là một trong những nhà khai thác tư nhân lớn nhất ở Nepal. Tuy nhiên, hãng này từng liên quan đến một loạt sự cố dẫn đến cái chết của hơn 30 hành khách. Hãng bị cấm bay vào không phận châu Âu và họ chưa hoàn thành bất kỳ thành phần nào của IOSA. Máy báy nhỏ, khó khăn trong giao tiếp với kiểm soát không lưu là những yếu tố khiến Susi Air (Indonesia) nằm trong danh sách hãng hàng không thiếu an toàn. Một đại diện khác đến từ Indonesia là Merpati Airlines. Hãng này có hơn 50 người thương vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng. Merpati Airlines bị cấm bay tại không phận châu Âu vì lý do an toàn. Daallo Airlines (hãng hàng không có trụ sở ở Dubai) bị hành khách đánh giá là tệ nhất về an toàn, dịch vụ và sạch sẽ. Hãng đã từng xảy ra một vài vụ tai nạn nghiêm trọng.Hãng hàng không có trụ sở chính tại sân bay Zorg en Hoop ở Paramaribo, Suriname, Bluewing Airlines đã có nhiều vấn đề từ an toàn máy bay cho đến tai nạn. Lion Air được xem là hãng hàng không có độ an toàn tệ nhất trong danh sách với 8 sự cố nghiêm trọng và nhiều trường hợp tử vong khác nhau trong thập kỷ qua. Kể từ năm 1960, Nepal Airlines có vô số tai nạn và sự cố dẫn đến cái chết của các thành viên phi hành đoàn và hành khách. Gần đây nhất, năm 2014, một chiếc máy bay của hãng mất tích trên đường đến Joomla và bị rơi; kết quả làm 18 người chết. Năm 1973, hãng hàng không Aeroflot (Nga) liên quan đến nhiều sự cố khác nhau, trong đó 780 người chết. Năm 1974, 21 người khác bị thương, trong khi năm 1975 con số giảm xuống còn 19. Nguồn ảnh: Worldchacha. Video: 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

