Những phi vụ làm ăn của Hùng Sara, Chủ tịch Đại học Đông Đô đang bị truy nã

Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô với tội danh “Giả mạo trong công tác”.

Với giới tài chính/chứng khoán, ông Trần Khắc Hùng nổi danh với vai trò Chủ tịch HĐQT hai công ty CTCP Đầu tư và Thương mại VNN (mã VNN) và CTCP Tập đoàn Sara (mã SRB). Tuy nhiên, ông Hùng đã thoái hết 406.500 cổ phiếu (tỷ lệ 20,5% vốn) SRA vào tháng 6/2017.

Ngày 17/3/2007, 5,65 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Sara đã chào sàn HNX. Chốt phiên giao dịch này, thị giá SRB đạt 13.540 đồng/cổ phiếu. Là doanh nhân địa phương trong top đầu đưa doanh nghiệp niêm yết lên sàn, nên tại TP. Vinh, Nghệ An, tên tuổi Hùng Sara từng một thời "nổi như cồn".

Sau 3 năm niêm yết trên sàn chứng khoán, SRB đã thực hiện duy nhất 1 lần tăng vốn điều lệ lên 85 tỷ đồng thông qua chào bán gần 2,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác chiến lược.

Điều đáng nói là các nhà đầu tư chiến lược này sau đó đều chỉ có tỷ lệ sở hữu dưới 5%, thậm chí có người còn sở hữu chưa đến 1% vốn SRB (tỷ lệ vừa vặn để họ không cần báo cáo trong trường hợp muốn giao dịch cổ phiếu).

Thời điểm SRB tăng vốn cũng là khoảng thời gian cổ phiếu này đang duy trì ở vùng giá khá cao kể từ khi niêm yết, trước khi dần “đổ đèo” từ cuối năm 2010 trở đi.

Khoảng thời gian SRB thực hiện tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược

Một điểm thú vị khác là BCTC qua các năm của SRB luôn duy trì các khoản đầu tư tài chính dài hạn chiếm đến hơn một nửa tổng tài sản.



Đến hết năm 2018, các khoản đầu tư tài chính SRB đạt 40,36 tỷ đồng, chiếm hơn 79,6% tổng tài sản. Bóc tách các con số, có thể thấy các khoản vốn góp 28,4 tỷ đồng vào CTCP Borsmi; 3,9 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Chứng khoán Sara; 4,4 tỷ đồng vào CTCP Công nghệ Sara và 2 tỷ đồng ở CTCP Vinaken.

Ngoài ra, họ cũng đang có các khoản đầu tư 450 triệu đồng tại CTCP TM Hải Đăng; 1,7 tỷ đồng ở CTCP Viễn thông Sara; 1,8 tỷ đồng ở CTCP Sara Media; 3,85 tỷ đồng CTCP Sara Window và 9 tỷ đồng đầu tư vào Trường ĐH Đông Đô.

Trong đó, đáng chú ý là CTCP TM Hải Đăng, CTCP Viễn thông Sara, CTCP Sara Media, CTCP Sara Window, tức 4/9 công ty được đầu tư, đã ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế. Giá trị trích lập chỉ là vỏn vẹn 3,8 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với giá trị khoản đầu tư.

Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt cho rằng đây là cơ sở chỉ ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu gây ra nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Ngoài ra, công ty trong năm 2018 lỗ 3,3 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 10,25 tỷ đồng), qua đó đã nâng số lỗ lũy kế của SRB tính đến ngày 31/12/2018 là 46,66 tỷ đồng, chiếm 54,9% vốn chủ sở hữu.

Điều này phần nào đã dẫn tới việc thị giá SRB liên tục “dò đáy”. Cụ thể, đến phiên giao dịch 20/8 giảm 7,70% về 1.200 đồng/cổ phiếu – mức giá thấp nhất của cổ phiếu này kể từ khi niêm yết đến nay.

Cuối năm 2018, ông Hùng nắm 1,2 triệu cổ phiếu SRB, tương đương 4,76% vốn công ty. Trong khi đó tính đến cuối năm 2017, ông đang sở hữu 19,3% vốn VNN, tương ứng 1,1 triệu cổ phiếu VNN.

Trong khi đó, một công ty khác của ông Hùng là CTCP Đầu tư và Thương mại VNN (mã VNN) đã hủy niêm yết vào ngày 27/7/2018 do không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng.

Giống “người anh em” SRB, VNN trong năm 2017 không ghi nhận doanh thu và lỗ gần 400 triệu đồng.

Tại BCTC của VNN, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế đã chỉ ra nhiều khoản đầu tư không đủ bằng chứng kiểm toán như số tiền 32 tỷ đồng đầu tư vào Trường ĐH Dân lập Đông Đô; 5 tỷ đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đào tạo Quốc tế Đông Đô dưới dạng khoản phải thu khác; và khoản tạm ứng 7,6 tỷ đồng của ông Vương Bá Lân để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất cơ khi chính xác lô CN10 khu B – Khu công nghiệp Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

CTCP Tập đoàn Sara tiền thân là Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ thông tin Quốc gia được Trần Khắc Hùng thành lập ngày 16/06/2003. Từ đó, Hùng gắn liền với biệt danh Hùng Sara. Hùng "có duyên" làm "giáo dục" từ rất sớm với "nghề" môi giới liên kết đào tạo trước khi ngồi "ghế" Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đông Đô.