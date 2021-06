Khám phá nơi sống lý tưởng cho người cao tuổi giữa Thủ đô

Sáng ngắm bình minh trên biển, chiều buông cần câu cá

Không còn những sáng sớm bị đánh thức bởi tiếng còi xe inh ỏi, mỗi ngày của chú Quang – một cư dân U60 tại Thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park đều khởi đầu khoan khoái và thư thái khi cùng người bạn đời tận hưởng thú vui “đón bình minh bên biển hồ cát trắng”.

“Lúc trước hai vợ chồng chú ở ngay Ô Chợ Dừa (Đống Đa), sáng nào cũng thức dậy trong đủ thứ âm thanh huyên náo từ còi xe, tiếng rao hàng, họp chợ…Lúc trẻ khỏe thì mình thấy nhộn nhịp, ồn ào như vậy còn thích, chứ khi có tuổi rồi lại muốn sự yên tĩnh. Từ ngày dọn về đây, sáng nào cô chú cũng thức dậy một cách thoải mái sau một giấc ngủ ngon. Hai vợ chồng đi dạo trên cát, vừa đón ngày mới, vừa thể dục rèn luyện sức khỏe.” – Chú Quang phấn chấn chia sẻ.

Vinhomes Ocean Park với hồ Ngọc Trai trải cát trắng rộng 24,5ha và biển hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất Việt Nam, mang tới không gian nghỉ ngơi thư thái, cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi.

Không chỉ cùng người bạn đời tận hưởng giây phút lãng mạn như thuở son trẻ, mỗi chiều đến chú Quang cùng những người bạn đồng niên hàng xóm lại tìm thấy “thú vui điền viên” giữa đại đô thị sầm uất khi được buông cần câu cá bên hồ nước ngọt xanh ngát rộng 24,5 ha.

“Cứ nghĩ cuộc sống “trồng rau thả cá” này chỉ có thể tìm thấy ở quê, nhưng giờ ngay thành phố tiện nghi vẫn được hưởng cái thú điền viên thi vị này. Chiều nào chú cũng dành ra khoảng 1 tiếng ngồi câu cá cùng mấy ông bạn hàng xóm, có hôm câu cá xong thì lại ra chòi nghỉ mát đánh đôi ba ván cờ hay nhâm nhi tách trà. Cả một đời mình vội vã, tất bật làm việc rồi, bây giờ tận hưởng cuộc sống như này là đủ hạnh phúc.” – chú Quang tâm sự.

Sum vầy bên con cháu giữa không gian đô thị hiện đại

Trái ngược với quan niệm phải về quê hay ra tận ngoại ô để hít thở không khí trong lành, hội người cao tuổi Vinhomes Ocean Park vừa có thể vui thú điền viên ngay trong Đại đô thị hiện đại tại Hà Nội, vừa được hưởng niềm vui gần gũi con cháu khi đã bước qua 2/3 cuộc đời. Bên cạnh không gian xanh thoáng đãng và những tiện ích thể thao, y tế thân thiện với người cao tuổi; Vinhomes Ocean Park còn sở hữu tổ hợp tiện ích “đo ni đóng giày” cho thế hệ trẻ, từ trường học đến mua sắm ngay dưới chân nhà.

Đó là lý do rất nhiều gia đình đa thế hệ đã chuyển về đây để an cư. Tại đây, hình ảnh ông bà đưa đón cháu đi học trên những tuyến Vinbus xanh, sạch và an toàn; con trẻ chơi đùa tại sân chơi nước trong khi ông bà đang thong thả dạo bước quanh các đường đi bộ bên cạnh hàng chiều, hay những gia đình “tam, tứ đại đồng đường” cùng nhau nổi lửa trong công viên BBQ trên cát vào các cuối tuần đã chẳng còn xa lạ.

Những gia đình “tam, tứ đại đồng đường” quây quần picnic cùng nhau trong công viên tiệc nướng BBQ ven sông cuối tuần.

Trước khi mua một căn hộ cùng tòa S1.02 nhưng khác tầng để về sống gần gia đình con trai tại Vinhomes Ocean Park, hình dung của cô Diệu Yến (67 tuổi, Hà Nội) về cuộc sống hưu trí giữa “đại đô thị” là những ngày tháng quanh quẩn sau cánh cửa luôn đóng kín, ngày qua tháng lại chẳng biết mặt láng giềng. Nhưng từ khi chính thức trở thành một cư dân “thành phố biển hồ” vào tháng 12/2020, cô Yến đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.

“Từ khi về Vinhomes Ocean Park, cô cảm thấy cuộc sống viên mãn với niềm hạnh phúc nhân đôi vì không chỉ được vui vầy bên con cháu, mà còn có thể trải nghiệm cuộc sống gần thiên nhiên, khỏe mạnh, hòa nhập với bạn đồng niên. Ban ngày, cô đi chợ ở ngay dưới sảnh cho cả 2 nhà và chuẩn bị đồ ăn, chiều đi bộ đón các cháu đi học về. Trong lúc cho trẻ con chơi dưới sân thì cô cũng vào chơi 1,2 hiệp cầu lông với Câu lạc bộ” – cô Yến chia sẻ.

Không gian xanh phù hợp cho người già, trẻ nhỏ cùng thế giới tiện ích ngay dưới chân nhà tại Vinhomes Ocean Park đã chinh phục nhiều gia đình đa thế hệ.

Cuộc sống viên mãn tuổi xế chiều là món quà hạnh phúc kết lại những năm tháng cuộc đời mà khi về già ai cũng đều mơ ước. Với quy hoạch tiện ích đầy đủ, thuận tiện, không gian sống giúp cải thiện sức khỏe và cộng đồng cư dân thân thiện, văn minh; Vinhomes Ocean Park chính là điểm dừng chân lý tưởng để an hưởng tuổi già của hội hưu trí đô thị.

