Chuyên gia làm đẹp nổi tiếng Hàn Quốc tư vấn thẩm mỹ cho phụ nữ Việt

Các chuyên gia làm đẹp của Hàn Quốc tư vấn về làm đẹp tại Ngày hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hàng trăm phụ nữ đã được nghe các chuyên gia làm đẹp, bác sỹ của Hàn Quốc tư vấn trực tiếp tại Ngày hội thẩm mỹ “Always be the best version of you - Trở thành phiên bản đẹp nhất của chính bạn," diễn ra vào ngày 22/6 tại Hà Nội.



Chương trình do Trung tâm phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ Vinmec - View tổ chức.

Đây cũng là lần đầu tiên êkíp bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng châu Á trong chương trình truyền hình thực tế “Let me in” của Hàn Quốc tham gia tư vấn và giao lưu với khách hàng tại Hà Nội.

Tại ngày hội, các khách hàng được lắng nghe chia sẻ trực tiếp từ bác sỹ - những người đã từng tham gia, tạo nên nhiều ca “lột xác” ngoạn mục trong chương trình thay đổi diện mạo đình đám “Let me in.”

Các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu của Hàn Quốc chia sẻ tại toạ đàm. (Ảnh: PV/Vietnam+) Trong chương trình, ông Lee Hoo Bin, tiến sỹ y khoa của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, bác sỹ Bệnh viện thẩm mỹ View (View Plastic Surgery, Seoul, Hàn Quốc), thành viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật chỉnh hình Quốc tế (ISAPS) cùng các chuyên viên tư vấn sắc đẹp trực tiếp tư vấn cho khách hàng những phương pháp phù hợp nhất với chính mình để đạt được vẻ đẹp tự nhiên và hài hòa.



Những người tham dự còn được lắng nghe chia sẻ từ khách mời là người đã thay đổi cuộc sống và thành công sau khi phẫu thuật thẩm mỹ; được xem những hình ảnh của khách mời đó trước phẫu thuật so với hiện tại.

Ông Phạm Anh Đức - Giám đốc kinh doanh hệ thống y tế Vinmec cho hay, với phương châm hoạt động mang đến dịch vụ y tế đẳng cấp thế giới, khi bước vào lĩnh vực làm đẹp và thẩm mỹ, Vinmec quyết định đưa “tinh hoa” trong ngành công nghiệp làm đẹp của Hàn Quốc về Việt Nam thông qua hợp tác cùng Bệnh viện Thẩm mỹ View.

Với đội ngũ bác sỹ trình độ chuyên môn giỏi, tay nghề cao và giàu kinh nghiệm, Bệnh viện thẩm mỹ View là một trong những thương hiệu thẩm mỹ uy tín đã được khẳng định tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á trong suốt 15 năm hoạt động.

Bác sỹ Lee Hoo Bin tư vấn về làm đẹp cho người tham gia tại ngày hội. (Ảnh: PV/Vietnam+) Bệnh viện Thẩm mỹ View đã được bầu chọn là thành viên xuất sắc nhất của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc năm 2016, được tin tưởng lựa chọn là đối tác của rất nhiều chương trình làm đẹp, thay đổi cuộc sống nổi tiếng của xứ sở Kim chi như: Let me in; Challenge! Cinderella…



Đội ngũ bác sỹ của Bệnh viện thẩm mỹ View cũng chính là êkíp phẫu thuật trực tiếp trong chương trình “Let me in” - một chương trình truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ vang danh toàn châu Á.

Tại ngày hội, các khách hàng được tư vấn, cập nhật các công nghệ thẩm mỹ cao cấp được chuyển giao từ Hàn Quốc như tạo hình ngực, kỹ thuật tạo hình mắt hai mí, nâng mũi, hút mỡ... Khi khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ thẩm mỹ tại Vinmec – View, các bác sỹ sẽ chỉ định thực hiện thủ tục sàng lọc bệnh lý trước phẫu thuật, nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho sức khoẻ của khách hàng./.