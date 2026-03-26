Công ty Nước và Môi trường Đồng Bằng trúng gói thầu xây lắp tại Mỹ An

Vượt qua các bước đánh giá khắt khe khi là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty Nước và Môi trường Đồng Bằng đã chính thức trúng gói thầu hơn 9,8 tỷ tại Đồng Tháp

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp vừa chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị, thuộc dự án “Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Mỹ An”. Đơn vị được lựa chọn là Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Đồng Bằng với mức giá trúng thầu sát ngưỡng 10 tỷ đồng.

"Một mình một ngựa" trên sàn đấu thầu qua mạng

Theo Biên bản mở thầu ngày 26/01/2026, gói thầu số 08 thu hút sự chú ý khi chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Đồng Bằng. Với giá dự toán 11.095.700.000 đồng, đơn vị này đã chào thầu ở mức 9.800.711.522 đồng.

Ngày 20/03/2026, ông Đinh Công Phủ - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đã ký Quyết định số 149/QĐ-CN&MTĐT phê duyệt kết quả trúng thầu cho doanh nghiệp này. Theo đó, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách doanh nghiệp đạt khoảng 11,6% - một con số đáng ghi nhận đối với các gói thầu không có tính cạnh tranh trực tiếp về số lượng nhà thầu tham dự.

Quyết định số 149/QĐ-CN&MTĐT phê duyệt kết quả trúng thầu. Nguồn: MSC

Lịch sử năng lực nhà thầu và những "nút thắt" pháp lý

Dữ liệu từ hệ thống phân tích đấu thầu cho thấy, Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Đồng Bằng (địa chỉ tại 1/6 Trương Quyền, Phường Xuân Hòa, TP HCM) dù được xếp loại doanh nghiệp siêu nhỏ với khoảng 12 nhân viên, nhưng lại là "gương mặt thân quen" tại các dự án ngành nước khu vực Tây Nam Bộ. Tính đến nay, đơn vị này đã tham gia 43 gói thầu, trong đó trúng 17 gói với tổng giá trị hơn 62 tỷ đồng. Riêng tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nhà thầu này từng tham gia 6 gói thầu và đã xác lập vị thế tại các dự án mở rộng mạng lưới cấp nước lân cận.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gói thầu số 08 cũng ghi nhận những diễn biến đáng lưu ý. Trước thời điểm mở thầu, ngày 10/01/2026, chủ đầu tư đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-CN&MTĐT về việc sửa đổi E-HSMT tại Mục 3, Chương III liên quan đến tiêu chuẩn đánh giá. Việc sửa đổi hồ sơ sát ngày đăng tải thông báo mời thầu phiên bản thay đổi thường khiến dư luận quan tâm về tính minh bạch và cơ hội tiếp cận công bằng cho các nhà thầu khác.

Hơn nữa, trong Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03/BC-TTĐ, tổ chuyên gia đã yêu cầu nhà thầu phải làm rõ nhiều nội dung quan trọng về tư cách pháp nhân (liên quan đến địa chỉ trụ sở mới sau sắp xếp hành chính tại TP HCM) và hồ sơ năng lực tài chính. Đặc biệt, giải pháp kỹ thuật thi công của nhà thầu ban đầu bị nghi vấn do bản vẽ mặt bằng thể hiện tháng 6/2025, chưa khớp với hiện trạng thực tế tại thời điểm mời thầu năm 2026.

Góc nhìn từ chuyên gia

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: “Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025 cho phép tiếp tục quy trình đánh giá nếu chỉ có một nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, với các gói thầu có tính chất thi công lắp đặt phức tạp, chủ đầu tư cần đặc biệt cẩn trọng trong việc thẩm định giải pháp kỹ thuật và tính tương thích của thiết bị để tránh rủi ro phát sinh khi triển khai thực tế.”

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định: “Việc nhà thầu duy nhất trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm hơn 11% là tín hiệu tích cực về hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư về việc sửa đổi HSMT và quy trình làm rõ các Catalogue vật tư (như thép hình, cáp điện...) cần được thực hiện công khai để đảm bảo không vi phạm các hành vi cấm theo Điều 16 Luật Đấu thầu.”

Dự án cải tạo nhà máy nước mặt thị trấn Mỹ An có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao đời sống dân sinh khu vực Tháp Mười. Với thời gian thực hiện 180 ngày, dư luận kỳ vọng Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Đồng Bằng sẽ đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình như cam kết trong hồ sơ dự thầu.