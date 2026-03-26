Công ty Nguyên Quang: Liên tiếp trúng thầu nhờ chỉ định thầu rút gọn [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyên Quang đã được Trường Cao đẳng nghề số 21 "chọn mặt gửi vàng" cho nhiều gói thầu xây lắp thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyên Quang (có mã số thuế 5901196318, trụ sở tại xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đang nổi lên như một nhà thầu "quen mặt" tại Trường Cao đẳng nghề số 21. Mặc dù mới được phê duyệt hoạt động từ tháng 8/2023, doanh nghiệp do ông Đặng Đức Minh làm đại diện pháp luật đã sở hữu bảng thành tích đấu thầu đáng nể với 10 gói thầu tham gia và trúng cả 10 gói, đạt tỷ lệ 100%.

Đáng chú ý nhất là gói thầu XD-01: Thi công sửa chữa nhà giám khảo sát hạch lái xe, sân nhà điều hành cơ sở Dĩ An, TP HCM thuộc Trường Cao đẳng nghề số 21. Tại gói thầu này, căn cứ Quyết định số 634/QĐ-TCĐN21 ngày 17/03/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu được xác định là 1.744.973.801 đồng từ nguồn chi phí đào tạo năm 2026. Chỉ một ngày sau, vào ngày 18/03/2026, Thượng tá Nguyễn Xuân Hiển, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 21, đã ký Quyết định số 638/QĐ-TCĐN21 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyên Quang trúng thầu với giá 1.727.524.063 đồng.

Nguồn MSC

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này chỉ khoảng 1%, tương ứng với số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là hơn 17 triệu đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là chỉ định thầu rút gọn trong nước, một hình thức thường được sử dụng cho các gói thầu có tính chất cấp bách hoặc giá trị nhỏ theo quy định của Luật Đấu thầu.

Trước đó, vào cuối năm 2025, kịch bản tương tự cũng đã diễn ra tại gói thầu XD-01: Thi công sửa chữa nhà ở giáo viên, cán bộ, công nhân viên Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe số 2. Theo Quyết định số 3298/QĐ-TCĐN21 ngày 08/12/2025, gói thầu này có giá dự toán là 880.000.000 đồng. Đến ngày 09/12/2025, Thượng tá Nguyễn Xuân Hiển ký Quyết định số 3300/QĐ-TCĐN21 phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyên Quang trúng thầu với giá 862.400.000 đồng. Điều khiến dư luận quan tâm là thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu sửa chữa này được ấn định "thần tốc" chỉ trong vòng 12 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cần tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện tại Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025. Dù luật cho phép, nhưng việc liên tiếp chỉ định thầu cho một đơn vị tại cùng một chủ đầu tư với tỷ lệ tiết kiệm thấp có thể khiến dư luận đặt câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong đầu tư công".

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ các gói thầu xây lắp, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyên Quang còn được giao thực hiện nhiều gói thầu tư vấn tại các đơn vị thành viên của Binh đoàn 15. Điển hình như gói thầu tư vấn giám sát tại xã Kbang (tỉnh Gia Lai) hay các gói tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Chi nhánh 716 thuộc Tổng công ty 15 với giá trúng thầu thường sát nút giá dự toán.

Trúng thầu thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn này đặt ra yêu cầu về trách nhiệm giải trình của Trường Cao đẳng nghề số 21 trong việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo các tiêu chí minh bạch và hiệu quả theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

