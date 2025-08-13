Điều tra nguyên nhân cụ bà tử vong bất thường trong phòng ngủ

Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc điều tra nguyên nhân tử vong của một cụ bà với nhiều dấu hiệu bất thường.

Sáng 13/8, Công an phường Hoài Nhơn Bắc cho biết, đang phối hợp các đơn nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ việc bà Lê Thị T. (SN 1955, ở khu phố Hy Tường, phường Hoài Nhơn Bắc) tử vong trong phòng ngủ. Hiện trường có 1 sợi dây buộc trên cổ.

Hiện trường để lại trên cổ bà T. có sợi dây. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, vào khoảng 6h25 ngày 12/8, Công an phường Hoài Nhơn Bắc tiếp nhận trình báo từ bà Trần Thị N. (SN 1984, ở khu phố Hy Tường, phường Hoài Nhơn Bắc) về cái chết bất thường của mẹ chồng mình.

Cụ thể, khoảng 5h45 ngày 12/8, bà N. thức dậy, mở cửa phòng ngủ của mẹ chồng thì phát hiện bà T. tử vong trong tư thế nằm sấp trên giường. Điều bất thường là trên cố có 1 sợi dây.

Phát hiện sự việc, bà N. hô hoán người dân xung quanh và trình báo với cơ quan Công an.

Nguyên nhân cái chết bà T. đang được điều tra làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Phát hiện thi thể trôi sông: