Nâng tầm Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025

Cụm di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trong quần thể di tích, danh thắng được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới đặt ra trách nhiệm trong việc nâng tầm Lễ hội.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 nhấn mạnh như trên khi chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội, chiều 16/9.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cụm di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc nằm trong quần thể di tích, danh thắng vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Đây cũng là mùa Lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi hợp nhất Hải Dương với Hải Phòng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định, Lễ hội truyền thống Côn Sơn - Kiếp Bạc là sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của thành phố. Việc cụm di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc nằm trong quần thể di tích, danh thắng được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm cho Ban Tổ chức trong việc nâng tầm Lễ hội, đồng thời bảo tồn các giá trị truyền thống.

Ông Lê Ngọc Châu yêu cầu Ban Tổ chức Lễ hội, các Tiểu ban phục vụ cùng các sở, ngành, địa phương liên quan phải xác định đường găng tiến độ, phân công rõ người, rõ việc, thường xuyên báo cáo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ban Quản lý khu di tích cần xây dựng sản phẩm Lễ hội – Du lịch cụ thể, xuyên suốt; công tác tuyên truyền phải được triển khai trước, trong và sau Lễ hội. Các sản phẩm trưng bày tại Lễ hội phải mang đậm nét đặc trưng của Hải Phòng; đồng thời mọi phương án bảo đảm an toàn, an ninh phải được chú trọng, tạo nên một mùa lễ hội trang trọng, an toàn, giàu bản sắc.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc là Lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên. Năm 2025 Lễ hội được tổ chức để tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; tưởng niệm 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hoá Thế giới Nguyễn Trãi; vinh danh Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới; chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Hải Dương với thành phố Hải Phòng; chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Đồng thời, tôn vinh triều đại nhà Trần trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; duy trì và phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân và du khách đối với các giá trị di sản văn hóa dân tộc; tuyên truyền quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của các di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân trong việc thực hành, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ của khu di tích, của thành phố và khu vực, định hướng xây dựng Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế.

Theo kế hoạch, Lễ hội diễn ra từ ngày 1-12/10 tại 2 cụm Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. Lễ hội được tổ chức được nâng tầm quy mô; địa điểm, không gian tổ chức các hoạt động được mở rộng. Trong đó có chương trình trưng bày chuyên đề “Hành trình di sản thế giới” tại đền Kiếp Bạc, giới thiệu quá trình xây dựng hồ sơ UNESCO, những hiện vật, cổ vật và phát hiện khảo cổ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích.

Tại Lễ hội sẽ diễn ra Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại, trong đó giới thiệu các sản phẩm của làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP tiêu biểu đặc trưng, sản xuất tại Hải Phòng; đồng thời ra mắt thử nghiệm một số sản phẩm du lịch mới là các tour du lịch khám phá và trải nghiệm giá trị Di sản văn hóa thế giới vừa được UNESCO công nhận. Do đó, lễ hội cũng là dịp để Hải Phòng quảng bá thế mạnh nông sản, ẩm thực, làng nghề, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, thu hút đầu tư du lịch.

Ngoài ra, Ban Tổ chức tiếp tục duy trì các nghi lễ đặc sắc làm nên thương hiệu của Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, như: Lễ khai ấn đền Kiếp Bạc, Hội quân trên sông Lục Đầu, Lễ cầu an và Hội hoa đăng, Lễ rước bộ - tế giỗ Đức Thánh Trần. Các nghi lễ được thực hiện trang nghiêm, đúng phong tục cổ truyền, gắn với đời sống tâm linh của người dân.

Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian sẽ diễn ra tại lễ hội, như: Liên hoan diễn xướng hầu Thánh, biểu diễn múa rối nước, giao lưu văn hóa thể thao, trình diễn làng nghề... Đây là những hoạt động vừa mang tính giải trí, vừa là cách bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa phi vật thể.