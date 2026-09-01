Nhân chứng kể vụ lật phà chở gần 270 người ngoài khơi đảo Síp

Những người sống sót đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi họ cố gắng thoát ra khỏi con phà đang chìm dần ngoài khơi đảo Síp.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 20 người mất tích sau khi phà chở 267 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn bị lật sau khi rời cảng Kyrenia, phía Bắc đảo Síp, hôm 30/8. Chiếc phà khi đó đang trên đường tới cảng Taşucu của Thổ Nhĩ Kỳ, theo AP.

Trước đó, các nhà chức trách cho biết 18 người mất tích. Trong số những người mất tích có 1 bé gái 12 tuổi và em trai 6 tuổi của em.

Serkan Kunduraci, người thoát khỏi chiếc phà đang chìm bằng cách bò qua một cửa sổ bị vỡ, cho biết anh đã chứng kiến một số nạn nhân chết đuối trên biển cách bờ biển Síp khoảng 7,5 km.

"Có những người vì hoảng sợ mà không kịp mặc áo phao. Một số người nhảy ngay xuống biển vì sợ hãi. Có một cụ ông, chúng tôi không cứu được ông ấy. Chúng tôi cố gắng kéo ông ấy lên nhưng không được", Serkan kể với DHA.

Sự hoảng loạn bao trùm khi phà bắt đầu nghiêng

Những người sống sót kể lại rằng phà Filo Jet bắt đầu nghiêng và bị ngập nước sau khi họ nghe thấy một loạt tiếng động lớn phát ra từ bên dưới boong tàu.

“Nhóm thợ đến, kiểm tra và nói với chúng tôi rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là gioăng bị lỏng gây rò rỉ”, Serkan kể lại.

Các hành khách được giải cứu, mặc áo phao, đang được sơ tán bằng thuyền sau khi một phà chở khách bị lật úp ngoài khơi Girne, phía Bắc đảo Síp, ngày 30/8/2026. Ảnh: DHA/AP.

Ông nói thêm rằng, khi lệnh sơ tán được đưa ra, mọi người bắt đầu hoảng loạn. Phà bắt đầu nghiêng khi thuyền trưởng dường như đang cố gắng quay trở lại Kyrenia.

“Có rất nhiều tiếng la hét và nhiều người bị mắc kẹt phía sau. Họ bị bỏ lại ở phía sau. Họ không thể thoát ra ngoài. Những người bị mắc kẹt bên dưới là những người không may mắn”, Serkan cho hay.

Deniz Ozpolat cũng nhớ lại cảm giác hoảng loạn trên phà.

"Chúng tôi tiến về phía lối ra. Rất đông người đã ở đó. Chúng tôi không tìm thấy áo phao. Họ đóng cửa lại và chúng tôi không thể ra ngoài. Họ mở cửa sổ ra sau đó. Chúng tôi nhảy xuống biển. Con phà bắt đầu chìm sau khi nghiêng hẳn sang một bên. Chúng tôi đập vỡ cửa sổ và cứu người. Có một gia đình lênh đênh trên biển, trong đó có cả trẻ em”, Deniz kể với DHA.

Các thuyền cứu hộ chật kín người

Ông Muhammed Ozcelik, người điều hành một công ty thể thao dưới nước cho biết, thuyền của ông là một trong những chiếc đầu tiên đến hiện trường và bắt đầu đưa người từ biển lên.

“Chúng tôi đã cố gắng làm nhiều hơn khả năng của mình. Mọi người muốn được lên thuyền nhưng sức chứa đã quá tải. Chúng tôi thậm chí còn tiếp nhận nhiều người hơn khả năng cho phép", Muhammed kể.

Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy hành khách mặc áo phao màu cam đứng trên chiếc phà bị lật úp chờ được cứu hộ. Nhiều người sau đó được nhìn thấy đang rời khỏi những chiếc thuyền du lịch nhỏ tại một cảng.

Các hành khách mặc áo phao đang chờ được cứu hộ trên chiếc phà chở khách bị lật úp ngoài khơi Girne ngày 30/8/2026. Ảnh: DHA/AP.

Theo tờ báo Kibris, 8 thành viên thủy thủ đoàn của phà và 1 giám đốc công ty tên Filo Denizcilik đã ra hầu tòa hôm 31/8 để đối mặt với cáo buộc gây ra cái chết do sơ suất và bất cẩn.

Lãnh đạo Bắc Síp, Unal Ustel, tối 30/8 tuyên bố những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trong thảm họa khiến ít nhất 8 người thiệt mạng này.

Ông Ustel cho biết thêm, lực lượng bảo vệ bờ biển và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang hỗ trợ các đội cứu hộ từ Bắc Síp, đồng thời mô tả vụ việc là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử Síp.

Theo một quan chức, việc kiểm tra chiếc phà bị chìm gặp khó khăn do độ sâu của biển là 500m, nhưng một tàu ngầm điều khiển từ xa sẽ được sử dụng để tìm kiếm thi thể.

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