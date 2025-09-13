Diễn biến mới vụ ngôi mộ nằm giữa đường khu dân cư ở Hải Phòng

Hội đồng bồi thường, GPMB dự án Hạ tầng kỹ thuật KDC mới đường 390 vừa tổ chức buổi làm việc với thành viên đại diện trong các chi có phần mộ nằm trong dự án.

Thông tin mới liên quan vụ ngôi mộ nằm giữa tuyến đường khu dân cư đường 390 (giai đoạn 2) xã Hà Tây, TP Hải Phòng, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Hà Tây cho biết, mới đây, Hội đồng bồi thường, GPMB thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật KDC mới đường 390 đã tổ chức buổi làm việc với thành viên đại diện trong các chi có phần mộ nằm trong dự án.

Chính quyền địa phương phải rào chắn tuyến đường để đảm bảo an toàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Hà Tây đã trao đổi, lắng nghe ý kiến, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người đại diện trong các chi có phần mộ nằm trong dự án để khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất có 5 ngôi mộ trong phạm vi dự án, sớm hoàn thành toàn bộ dự án để khai thác sử dụng.

Dự án khu dân cư mới đường 390 giai đoạn 2 có quy mô gần 24ha do UBND Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (cũ) phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1941 ngày 22/4/2020, phê duyệt dự án tại Quyết định số 3171 ngày 30/6/2021, số 1460 ngày 22/4/2024, xã Thanh Hải (nay là xã Hà Tây, Hải Phòng) làm chủ đầu tư.

Tháng 5/2024, UBND tỉnh Hải Dương cũ cho phép chuyển mục đích hơn 22.800m2 đất, song vẫn còn 417m2 chưa được cấp có thẩm quyền chuyển mục đích, giao đất. Phần diện tích này gồm phần đất của 5 ngôi mộ chưa được giải phóng mặt bằng.

Đến nay, sau hơn 4 năm các hạng mục hạ tầng dự án khu dân cư mới đường 390 như đường, điện, hệ thống thoát nước đã hoàn thành. Tuy nhiên, do hơn 400m2 đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, nguyên nhân chính là 5 ngôi mộ chưa được di dời. Trong đó, một ngôi mộ nằm giữa tuyến đường trong dự án khiến chính quyền phải dựng hàng rào tôn chắn ngang đường để đảm bảo an toàn giao thông. 4 ngôi mộ khác nằm ngay bên cạnh cũng chưa được giải tỏa, di dời.

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân chỉ đạo UBND xã Hà Tây chỉ đạo việc dừng lưu thông tại khu vực ngôi mộ án ngữ trên tuyến đường. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực cho đến khi hạ tầng giao thông của dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Bên cạnh đó, tăng cường vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao của người dân để khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất có 5 ngôi mộ trong phạm vi dự án, sớm hoàn thành toàn bộ dự án để khai thác sử dụng.

Rà soát việc xây dựng hạng mục trên diện tích chưa được chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được giao đất để có phương án xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; chủ động rà soát hồ sơ giải phóng mặt bằng, hoàn thành bảo đảm theo đúng trình tự, thủ tục để thực hiện dự án.

Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30/9/2025 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một ngôi mộ nằm giữa tuyến đường nội bộ thuộc dự án khu dân cư mới 390, xã Hà Tây (thành phố Hải Phòng). Theo chính quyền địa phương, ngôi mộ trên là mộ tổ của một dòng họ tại địa phương. Chính quyền đã nhiều lần họp bàn, vận động để di dời, song phần lớn con cháu trong dòng họ chưa đồng thuận nên phải giữ nguyên hiện trạng. Chính quyền xã sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động để sớm di dời ngôi mộ tổ trên cùng với 4 ngôi mộ còn lại, hoàn trả mặt bằng để thực hiện dự án.