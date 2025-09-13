Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Diễn biến mới vụ ngôi mộ nằm giữa đường khu dân cư ở Hải Phòng

Hội đồng bồi thường, GPMB dự án Hạ tầng kỹ thuật KDC mới đường 390 vừa tổ chức buổi làm việc với thành viên đại diện trong các chi có phần mộ nằm trong dự án.

Hải Ninh

Thông tin mới liên quan vụ ngôi mộ nằm giữa tuyến đường khu dân cư đường 390 (giai đoạn 2) xã Hà Tây, TP Hải Phòng, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Hà Tây cho biết, mới đây, Hội đồng bồi thường, GPMB thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật KDC mới đường 390 đã tổ chức buổi làm việc với thành viên đại diện trong các chi có phần mộ nằm trong dự án.

87766.jpg
Chính quyền địa phương phải rào chắn tuyến đường để đảm bảo an toàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Hà Tây đã trao đổi, lắng nghe ý kiến, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người đại diện trong các chi có phần mộ nằm trong dự án để khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất có 5 ngôi mộ trong phạm vi dự án, sớm hoàn thành toàn bộ dự án để khai thác sử dụng.

Dự án khu dân cư mới đường 390 giai đoạn 2 có quy mô gần 24ha do UBND Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (cũ) phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1941 ngày 22/4/2020, phê duyệt dự án tại Quyết định số 3171 ngày 30/6/2021, số 1460 ngày 22/4/2024, xã Thanh Hải (nay là xã Hà Tây, Hải Phòng) làm chủ đầu tư.

Tháng 5/2024, UBND tỉnh Hải Dương cũ cho phép chuyển mục đích hơn 22.800m2 đất, song vẫn còn 417m2 chưa được cấp có thẩm quyền chuyển mục đích, giao đất. Phần diện tích này gồm phần đất của 5 ngôi mộ chưa được giải phóng mặt bằng.

Đến nay, sau hơn 4 năm các hạng mục hạ tầng dự án khu dân cư mới đường 390 như đường, điện, hệ thống thoát nước đã hoàn thành. Tuy nhiên, do hơn 400m2 đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, nguyên nhân chính là 5 ngôi mộ chưa được di dời. Trong đó, một ngôi mộ nằm giữa tuyến đường trong dự án khiến chính quyền phải dựng hàng rào tôn chắn ngang đường để đảm bảo an toàn giao thông. 4 ngôi mộ khác nằm ngay bên cạnh cũng chưa được giải tỏa, di dời.

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân chỉ đạo UBND xã Hà Tây chỉ đạo việc dừng lưu thông tại khu vực ngôi mộ án ngữ trên tuyến đường. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực cho đến khi hạ tầng giao thông của dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Bên cạnh đó, tăng cường vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao của người dân để khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất có 5 ngôi mộ trong phạm vi dự án, sớm hoàn thành toàn bộ dự án để khai thác sử dụng.

Rà soát việc xây dựng hạng mục trên diện tích chưa được chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được giao đất để có phương án xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; chủ động rà soát hồ sơ giải phóng mặt bằng, hoàn thành bảo đảm theo đúng trình tự, thủ tục để thực hiện dự án.

Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30/9/2025 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một ngôi mộ nằm giữa tuyến đường nội bộ thuộc dự án khu dân cư mới 390, xã Hà Tây (thành phố Hải Phòng). Theo chính quyền địa phương, ngôi mộ trên là mộ tổ của một dòng họ tại địa phương. Chính quyền đã nhiều lần họp bàn, vận động để di dời, song phần lớn con cháu trong dòng họ chưa đồng thuận nên phải giữ nguyên hiện trạng. Chính quyền xã sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động để sớm di dời ngôi mộ tổ trên cùng với 4 ngôi mộ còn lại, hoàn trả mặt bằng để thực hiện dự án.

#ngôi mộ Hải Phòng #giải phóng mặt bằng #dự án khu dân cư #Hà Tây Hải Phòng #di dời mộ #bồi thường GPMB

Bài liên quan

Xã hội

Dự án QL.28B nguy cơ chậm tiến độ nếu chưa xong giải phóng mặt bằng

Dự án QL.28B còn hơn 6km chưa bàn giao mặt bằng, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Lâm Đồng hoàn tất giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng trong tháng 8/2025.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị tập trung chỉ đạo hoàn tất giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật còn vướng của dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 28B trong tháng 8/2025.

Theo báo cáo từ Cục Đường bộ Việt Nam (chủ đầu tư dự án), đến nay, dự án đã bàn giao được khoảng 61,7km trên tổng chiều dài 68km mặt bằng thi công, đạt tỷ lệ 91%. Tuy nhiên, vẫn còn 6,3km chưa được bàn giao và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật chưa di dời.

Xem chi tiết

Hà Nội sắp giải phóng mặt bằng các khu nhà gỗ quận Hoàn Kiếm

Theo quyết định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025 quận Hoàn Kiếm, Thành phố sẽ thực hiện 7 dự án GPMB nhà gỗ tại phường Chương Dương.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 quận Hoàn Kiếm, gồm danh mục 22 dự án với tổng diện tích là 4,14ha.
Trong đó, có 7 dự án GPMB tại các nhà gỗ được dư luận quan tâm. Cụ thể, dự án GPMB tại Nhà gỗ số 1A, nhà gỗ số 9, số 10, 11, 14, 16 và 17 Chương Dương.
Được biết, trên địa bàn phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) trước đây có 17 căn nhà gỗ do các bộ, ngành Trung ương quản lý, sử dụng và bố trí cho cán bộ, công nhân viên ở. Do xây dựng đã lâu, nhiều nhà gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng, được đánh giá cấp độ nguy hiểm D.
Ha Noi sap giai phong mat bang cac khu nha go quan Hoan Kiem

Một nhà gỗ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
Thời gian qua, quận Hoàn Kiếm, phường Chương Dương đã thực hiện công tác hỗ trợ người dân ra khỏi nơi nguy hiểm, thu hồi đất tại khu nhà gỗ số 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 1A. Diện tích đất thu hồi sẽ được quận Hoàn Kiếm triển khai xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhân dân.
Xem chi tiết

Sửa đổi Luật Đầu tư công: Gỡ vướng giải phóng mặt bằng

Chiều 29/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về nhiều dự án luật, trong đó có Luật Đầu tư công.

Chiều 29/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).
Tháo “điểm nghẽn”, thúc đẩy giải ngân đầu tư công
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới