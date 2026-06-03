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Xã hội

Diễn biến mới vụ 3 mẹ con “đội nắng” đi bộ trên Quốc lộ 1A

Sau nhiều ngày địu 2 con đi bộ dưới cái nắng gay gắt, chị Chu T.D. (trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã đồng ý lên xe taxi để trở về quê nhà.

Hạo Nhiên

Ngày 3/6, thông tin từ UBND xã Sen Ngư (Quảng Trị) cho biết, sau khi được cán bộ và người dân địa phương thăm hỏi, khuyên nhủ, người phụ nữ bế theo 2 con nhỏ đi bộ dọc Quốc lộ 1A đã đồng ý lên xe trở về quê.

Trước đó, khi nắm thông tin việc người phụ nữ cùng 2 con nhỏ đi bộ giữa nắng nóng trên quốc lộ 1A, chính quyền xã Sen Ngư cùng người dân đã thăm hỏi, hỗ trợ thức ăn, nước uống cho 3 mẹ con. Đồng thời, phân tích các nguy cơ bất lợi cho sức khỏe 2 cháu nhỏ.

Khi người phụ nữ này đồng ý đưa con trở về nhà, cán bộ cùng người dân vận động hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng làm kinh phí đi đường cho 3 mẹ con. Hiện, người phụ nữ cùng 2 con nhỏ đã lên taxi trở về quê.

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Xót xa hình ảnh người mẹ cùng 2 con “đội nắng” đi bộ trên quốc lộ 1A.

Những ngày qua, hình ảnh người phụ nữ địu một em bé trước ngực, đẩy xe nôi chở thêm một em nhỏ khác trên Quốc lộ 1A đoạn qua các tỉnh miền Trung thu hút sự quan tâm, xót xa của cộng đồng.

Nhận được thông tin, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc theo dõi, giám sát trẻ em có nguy cơ.

Cụ thể, Sở Y tế Quảng Trị nhận được thông tin từ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các kênh thông tin việc một người phụ nữ bế, dắt theo cháu nhỏ khoảng 6 tháng tuổi và 3 tuổi đi bộ dọc Quốc lộ 1A.

Theo tìm hiểu, người này tên là Chu T.D. (trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng), đang trong quá trình đi bộ từ Hải Phòng tới An Giang. Hiện thời tiết tại Quảng Trị đang nắng nóng gay gắt.

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Sau khi được chính quyền cũng như người dân khuyên nhủ, chị Chu T.D. đồng ý lên xe về quê.

Để đảm bảo an toàn và lợi ích hợp pháp của các trẻ, Sở Y tế Quảng Trị đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo Phòng Văn Hóa - Xã hội, Trạm Y tế xã, Công an xã thực hiện theo dõi, giám sát hành trình di chuyển của người mẹ và các cháu khi đi ngang địa phận do địa phương quản lý.

Kịp thời tiếp cận và hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu như bố trí chỗ nghỉ, các nhu yếu phẩm, thực phẩm đảm bảo trẻ được an toàn, được chăm sóc phù hợp nhất.

Trong trường hợp cấp thiết liên hệ với Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị và Trung tâm Công tác xã hội Bắc Quảng Trị (Số điện thoại đường dây nóng 18009293) để tiếp nhận và đưa các trẻ vào trung tâm bảo vệ khẩn cấp.

Xem thêm video nắng nóng gay gắt, biển Hà Tĩnh hút khách đến “giải nhiệt”. (Nguồn: BHT)
#Đi bộ #ba mẹ con #Quốc lộ 1A #nắng nóng #về quê #hỗ trợ

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Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 27/5, UBND xã Kỳ Anh nhận được thông tin, hình ảnh 01 người mẹ ôm đồ đạc, địu một bé trước bụng, đặt một bé trong xe đẩy, lầm lũi đi bộ trên mặt đường bỏng rát, nên đã nhanh chóng tiếp cận 3 mẹ con.

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