Bốn doanh nghiệp dược bị xử phạt vì vi phạm kê khai giá thuốc thiết yếu

Loạt công ty dược bị xử phạt vì không thực hiện đúng quy định kê khai giá thuốc thiết yếu, với mức phạt 25 triệu đồng mỗi công ty.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công ty dược do vi phạm quy định về kê khai giá thuốc thiết yếu.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) bị xử phạt theo Quyết định số 632/QĐ-XPHC ngày 03/8/2026 vì không thực hiện kê khai giá đối với thuốc thiết yếu Pelovime số đăng ký 893114812824.

﻿ Quyết định xử phạt số 632/QĐ-XPHC của Cục Quản lý Dược. Ảnh chụp màn hình.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) bị xử phạt số tiền 25 triệu đồng theo Quyết định số 631/QĐ-XPHC ngày 03/8/2026 vì không thực hiện kê khai giá hoặc kê khai không đúng giá bán đối với 6 mặt hàng thuốc thiết yếu gồm: Ciprofloxacin 500mg, số đăng ký VD23894-15; Dosulvon 8mg, số đăng ký: 893100405624 (VD-32266-19); Amoxicillin 500mg, số đăng ký: 893110910524 (VD-22625-15); Thuốc Cefalexin 500mg Caps, số đăng ký: 893110050400 (VD-22305-15); Thuốc Dochicin 1mg, số đăng ký: 893115214825 (VD-34854-20); Thuốc Ofloxacin 200mg, số đăng ký: 893115083700 (VD-33037-19).

Quyết định xử phạt số 631/QĐ-XPHC của Cục Quản lý Dược. Ảnh chụp màn hình.

Tiếp đến là Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân (phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) bị xử phạt 25 triệu đồng theo Quyết định số 630/QĐ-XPHC ngày 03/8/2026 do kê khai không đúng giá bán đối với thuốc thiết yếu Cotrimoxazol 800/160 số đăng ký 893110218600 (VD-34201-20).

Quyết định xử phạt số 630/QĐ-XPHC của Cục Quản lý Dược. Ảnh chụp màn hình.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị xử phạt 25 triệu đồng theo Quyết định số 629/QĐ-XPHC ngày 03/8/2026 do không thực hiện kê khai giá đối với 6 thuốc thiết yếu: Agifamcin 300, số đăng ký 893110053423; Agi-cotrim F, số đăng ký 893110429224; Agicipro, số đăng ký 893115380124; FUCAGI, số đăng ký 893100431024; Goutcolcin, số đăng ký 893115430624; Agi-Ery 500, số đăng ký 893110310624.

Quyết định xử phạt số 629/QĐ-XPHC của Cục Quản lý Dược. Ảnh chụp màn hình.

Các hành vi trên vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12; khoản 4 Điều 3 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 114/2026/NĐ-CP ngày 2/4/2026.

Ảnh minh họa/Internet.

4 công ty trên phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà các công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.