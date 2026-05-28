Xót xa hình ảnh người mẹ cùng 2 con “đội nắng” đi bộ trên quốc lộ 1

Ngày 28/5, thông tin từ UBND xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến hình ảnh người mẹ mang theo 2 con nhỏ đi bộ giữa thời tiết nắng nóng 40 độ C khiến dư luận xót xa, địa phương đã kịp thời hỗ trợ chỗ ở tạm thời và nhu yếu phẩm cho 3 mẹ con.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 27/5, UBND xã Kỳ Anh nhận được thông tin, hình ảnh 01 người mẹ ôm đồ đạc, địu một bé trước bụng, đặt một bé trong xe đẩy, lầm lũi đi bộ trên mặt đường bỏng rát, nên đã nhanh chóng tiếp cận 3 mẹ con.

Người mẹ cùng 2 con đi bộ trên quốc lộ 1A giữa cái nắng gần 40 độ C. Ảnh: Cắt từ clip

Qua xác minh, được biết người phụ nữ là Chu T.D. (trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng), 2 con nhỏ đi cùng gồm một bé 6 tháng tuổi và một bé 3 tuổi.

Trao đổi với pv, một lãnh đạo UBND xã Kỳ Anh, cho biết: “Chúng tôi đã bố trí chỗ ở và cử lực lượng y tế đến thăm khám cho 2 cháu bé nhưng người mẹ không hợp tác. Theo thông tin từ chính quyền phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng), gia đình chị D. từng sinh sống tại địa phương nhưng hiện không còn người thân ở đó nữa…”.

Chính quyền xã Kỳ Anh hỗ trợ chỗ ở, nhu yếu phẩm cho 3 mẹ con.

“Khi lực lượng chức năng tiếp cận, người mẹ khá dè dặt nên việc hỗ trợ gặp nhiều khó khăn. Trời nắng gay gắt, nhìn hai cháu nhỏ phải theo mẹ đi bộ, ai cũng rất thương”. Lãnh đạo UBND xã Kỳ Anh cho biết thêm.

Được biết, 3 mẹ con chị D đã đi qua nhiều nơi, dù được người dân hỗ trợ nước uống, thức ăn và ngỏ ý giúp đỡ… tuy nhiên người mẹ đều từ chối.

Hiện, UBND xã Kỳ Anh tiếp tục cử cán bộ hội phụ nữ xuống tiếp cận, động viên người mẹ không đưa các con đi bộ giữa thời tiết nắng nóng, nhằm tránh nguy hại đến sức khỏe của 3 mẹ con.