Bất ngờ khi lấy máu xét nghiệm, huyết tương trắng đục như sữa

Chỉ vài phút sau khi lấy máu, mẫu bệnh phẩm của người đàn ông 40 tuổi đã xuất hiện lớp huyết tương trắng đục, bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nam, 40 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, được chẩn đoán viêm gan mạn liên quan đến lạm dụng rượu, tăng triglycerid máu và viêm dạ dày cấp.

Huyết tương trắng đục ngay sau khi lấy máu

Theo người bệnh, anh có tiền sử lạm dụng rượu kéo dài, từng hai lần điều trị viêm tụy và mắc viêm loét dạ dày.

Ba ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém, đau âm ỉ vùng thượng vị kèm cảm giác nóng rát sau xương ức. Khi các triệu chứng ngày càng nặng, người bệnh đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê để thăm khám.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp với các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường ngay từ mẫu bệnh phẩm. Chỉ ít phút sau khi lấy máu, cả ba ống máu đều xuất hiện lớp huyết tương màu trắng đục nổi lên phía trên dù chưa được ly tâm.

Theo các bác sĩ, đây là dấu hiệu gợi ý tình trạng tăng triglycerid máu ở mức rất cao.

Chỉ ít phút sau khi lấy máu, cả ba ống máu đều xuất hiện lớp huyết tương màu trắng đục nổi lên - Ảnh BVCC

Kết quả xét nghiệm cho thấy hàng loạt chỉ số bất thường. Men gan tăng khoảng 12 lần so với giới hạn bình thường, triglycerid tăng khoảng 9 lần. Đặc biệt, chỉ số GGT tăng tới khoảng 38 lần so với giới hạn bình thường, phản ánh tình trạng tổn thương gan nghiêm trọng liên quan đến việc lạm dụng rượu kéo dài.

Siêu âm ổ bụng ghi nhận gan to, gan nhiễm mỡ và nhu mô tụy giảm âm.

Từ kết quả thăm khám và xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan mạn liên quan đến lạm dụng rượu, tăng triglycerid máu và viêm dạ dày cấp.

Người bệnh được điều trị nội khoa tích cực bằng thuốc bảo vệ gan, thuốc điều trị viêm dạ dày, kiểm soát rối loạn chuyển hóa, đồng thời được theo dõi sát chức năng gan và tư vấn ngừng hoàn toàn việc sử dụng rượu, bia.

Sau 12 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Các triệu chứng đau bụng, nóng rát sau xương ức giảm đáng kể, người bệnh ăn uống tốt hơn, các chỉ số xét nghiệm dần ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Tăng triglycerid máu có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm

BSCKI Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, việc mẫu máu xuất hiện lớp huyết tương màu trắng đục ngay sau khi lấy, kể cả khi chưa được ly tâm, là dấu hiệu gợi ý tình trạng tăng triglycerid máu rất cao.

Khi nồng độ triglycerid tăng quá mức, huyết tương trở nên trắng đục do chứa nhiều hạt mỡ trong máu. Đây không chỉ là yếu tố làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch mà còn có thể dẫn đến viêm tụy cấp, gan nhiễm mỡ, tổn thương gan, bệnh tim mạch, đột quỵ và nhiều biến chứng nguy hiểm khác nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ, lạm dụng rượu bia kéo dài là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ tổn thương gan và rối loạn chuyển hóa lipid. Nếu không được kiểm soát, tình trạng này có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm trước khi gây ra các biến chứng nặng nề.

Người dân nên chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, hạn chế, tốt nhất là không sử dụng rượu bia: Thực hiện chế độ ăn cân đối, giảm chất béo bão hòa và đường đơn; Tăng cường hoạt động thể lực; Duy trì cân nặng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra chức năng gan cũng như các chỉ số mỡ máu.

Đặc biệt, những người có tiền sử uống rượu bia kéo dài, béo phì, đái tháo đường hoặc rối loạn lipid máu cần được tầm soát định kỳ và điều trị sớm. Không nên chờ đến khi xuất hiện biến chứng mới đi khám. Việc kiểm tra mỡ máu, chức năng gan định kỳ giúp phát hiện sớm rối loạn chuyển hóa và giảm nguy cơ viêm tụy cấp, bệnh tim mạch, đột quỵ cũng như các tổn thương gan do rượu.

Dấu hiệu cảnh báo tăng triglycerid máu cần đi khám sớm - Mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém. - Đau vùng thượng vị, đau bụng không rõ nguyên nhân. - Tiền sử viêm tụy, gan nhiễm mỡ hoặc uống nhiều rượu bia. - Có rối loạn lipid máu, đái tháo đường hoặc béo phì. - Kết quả xét nghiệm cho thấy triglycerid tăng cao hoặc phát hiện huyết tương trắng đục.

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