Video nam sinh viên gặp nạn vì lỗi nhiều người đi bộ vẫn mắc khi sang đường

Một nam sinh viên bị xe mô tô va chạm khi đi bộ qua đường tại Phú Thọ. Vụ việc là lời cảnh báo về sự chủ quan khi sang đường.

Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo, nhiều vụ tai nạn xảy ra chỉ vì người đi bộ sang đường bất ngờ, thiếu quan sát phương tiện đang di chuyển.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, vụ va chạm giữa xe mô tô và một nam sinh viên đi bộ qua đường xảy ra vào khoảng 11 giờ 10 phút ngày 13/5/2026, trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Diễn biến vụ việc được camera của nhà dân ven đường ghi lại.

Hậu quả vụ va chạm khiến nam sinh viên bị thương. Tuy nhiên sau sự việc, các bên đã tự thống nhất giải quyết.

Theo phân tích từ lực lượng chức năng, tình huống cho thấy sự bất cẩn của nhiều người khi đi bộ qua đường. Trong trường hợp không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt hoặc hầm dành cho người đi bộ, người qua đường phải quan sát các phương tiện đang di chuyển, chỉ sang đường khi bảo đảm an toàn và cần có tín hiệu bằng tay để người điều khiển phương tiện dễ nhận biết.

Trong clip, khi phát hiện xe mô tô đang đi tới, thay vì dừng lại nhường đường như hai người đi cùng, nam sinh viên lại bất ngờ chạy vọt qua đường để sang phía bên kia. Hành động này tạo tình huống khó phán đoán, khiến người điều khiển xe mô tô bị bất ngờ và không kịp xử lý.

Về phía người điều khiển xe mô tô, lực lượng chức năng nhận định có dấu hiệu không quan sát, không giảm tốc độ để có thể dừng lại bảo đảm an toàn tại nơi người đi bộ qua đường, vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, để xác định đây có phải nguyên nhân trực tiếp dẫn tới vụ va chạm hay không, cơ quan chức năng cần tiếp tục xác minh, làm rõ nhiều yếu tố liên quan, trong đó có tình tiết người đi bộ bất ngờ chạy qua đường tạo tình huống nguy hiểm.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, khi tham gia giao thông, dù điều khiển phương tiện hay đi bộ qua đường, người dân cũng cần tuân thủ quy định pháp luật, chú ý quan sát, giữ khoảng cách và tốc độ an toàn để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

Theo Thành Long/ Sức Khỏe Đời Sống
Nhóm điều hành Cà Khịa TV, Ra Khơi TV, CaheoTV đối mặt nhiều tội danh?

Nhóm đối tượng điều hành các trang web phát lậu bóng đá như CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh.

Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 23 đối tượng điều hành các trang web phát lậu bóng đá như CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV. Các đối tượng bị khởi tố liên quan đến nhiều trang web về các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đường dây tội phạm có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên sử dụng nhiều "bình luận viên" nổi tiếng trên mạng xã hội với các biệt danh như Giàng A Phò, Giàng A Lử, Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Cay...

Miền Bắc, Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài

Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt nắng nóng kéo dài, có nơi trên 39 độ C, trong khi Nam Bộ tăng mưa giông và Biển Đông khả năng xuất hiện bão đầu mùa.

Nắng nóng bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh trở lại, từ ngày 22/5, nắng nóng bắt đầu gia tăng tại các tỉnh, thành Bắc Bộ và Trung Bộ.

Dông lốc, mưa đá liên tục: Chuyên gia lý giải nguyên nhân

Từ ngày 2-4/5, dông lốc, mưa đá gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Chuyên gia khí tượng lý giải nguyên nhân và cảnh báo nguy cơ còn tiếp diễn.

Từ chiều tối 2/5 đến sáng 4/5, mưa đá, dông, lốc, sét xảy ra tại nhiều địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, làm 12 người bị thương, gần 2.900 nhà bị hư hỏng, tốc mái; hơn 11.700 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, mưa dông, lốc, sét thường xuất hiện trong giai đoạn giao mùa, nhất là tháng 4, tháng 5 và giai đoạn tháng 9-10 tại miền Bắc. Đây không phải là hiện tượng bất thường. Tuy nhiên, đợt đầu tháng 5/2026 ghi nhận mưa đá xuất hiện tập trung trên cả khu vực miền núi, trung du và đồng bằng lại chính là hiện tượng hiếm gặp.

