Video nam sinh viên gặp nạn vì lỗi nhiều người đi bộ vẫn mắc khi sang đường

Một nam sinh viên bị xe mô tô va chạm khi đi bộ qua đường tại Phú Thọ. Vụ việc là lời cảnh báo về sự chủ quan khi sang đường.

​

Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo, nhiều vụ tai nạn xảy ra chỉ vì người đi bộ sang đường bất ngờ, thiếu quan sát phương tiện đang di chuyển.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, vụ va chạm giữa xe mô tô và một nam sinh viên đi bộ qua đường xảy ra vào khoảng 11 giờ 10 phút ngày 13/5/2026, trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Diễn biến vụ việc được camera của nhà dân ven đường ghi lại.

Hậu quả vụ va chạm khiến nam sinh viên bị thương. Tuy nhiên sau sự việc, các bên đã tự thống nhất giải quyết.

Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo, nhiều vụ tai nạn xảy ra chỉ vì người đi bộ sang đường bất ngờ, thiếu quan sát phương tiện đang di chuyển.

Theo phân tích từ lực lượng chức năng, tình huống cho thấy sự bất cẩn của nhiều người khi đi bộ qua đường. Trong trường hợp không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt hoặc hầm dành cho người đi bộ, người qua đường phải quan sát các phương tiện đang di chuyển, chỉ sang đường khi bảo đảm an toàn và cần có tín hiệu bằng tay để người điều khiển phương tiện dễ nhận biết.

Trong clip, khi phát hiện xe mô tô đang đi tới, thay vì dừng lại nhường đường như hai người đi cùng, nam sinh viên lại bất ngờ chạy vọt qua đường để sang phía bên kia. Hành động này tạo tình huống khó phán đoán, khiến người điều khiển xe mô tô bị bất ngờ và không kịp xử lý.

Về phía người điều khiển xe mô tô, lực lượng chức năng nhận định có dấu hiệu không quan sát, không giảm tốc độ để có thể dừng lại bảo đảm an toàn tại nơi người đi bộ qua đường, vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, để xác định đây có phải nguyên nhân trực tiếp dẫn tới vụ va chạm hay không, cơ quan chức năng cần tiếp tục xác minh, làm rõ nhiều yếu tố liên quan, trong đó có tình tiết người đi bộ bất ngờ chạy qua đường tạo tình huống nguy hiểm.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, khi tham gia giao thông, dù điều khiển phương tiện hay đi bộ qua đường, người dân cũng cần tuân thủ quy định pháp luật, chú ý quan sát, giữ khoảng cách và tốc độ an toàn để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.