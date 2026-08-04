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Xã hội

Phá đường dây phát sóng lậu bóng đá Lương Sơn TV, bắt 16 đối tượng

Nhóm đối tượng thuộc liên minh OKVIP, Lương Sơn TV phát sóng lậu các trận đấu bóng đá, lôi kéo người xem đánh bạc trên hệ thống đặt cược OK9.

Lợi dụng FIFA World Cup 2026™, các đối tượng hoạt động trong đường dây Lương Sơn TV đã tổ chức phát lậu, tường thuật và bình luận các trận bóng đá thuộc bản quyền của Đài truyền hình Việt Nam nhằm thu hút người xem. Từ đó, chúng dẫn dụ người xem nạp tiền đánh bạc trên không gian mạng. Đường dây này vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá.

Bình luận viên có biệt danh Kevill đã bị bắt khi đang tường thuật trận đấu giữa Argentina gặp Thụy Sĩ trong khuôn khổ giải đấu FIFA World Cup 2026™ qua trang web lậu Lương Sơn TV. Buổi bình luận thu hút hơn 10.000 lượt người xem. Đây là giải đấu do Đài Truyền hình Việt Nam là đơn vị duy nhất nắm giữ bản quyền phát sóng, tường thuật trên lãnh thổ Việt Nam.

Bình luận viên có biệt danh Kevill bị bắt khi đang tường thuật trận đấu giữa Argentina gặp Thụy Sĩ trong khuôn khổ giải đấu FIFA World Cup 2026™ qua trang web lậu Lương Sơn TV.
Bình luận viên có biệt danh Kevill bị bắt khi đang tường thuật trận đấu giữa Argentina gặp Thụy Sĩ trong khuôn khổ giải đấu FIFA World Cup 2026™ qua trang web lậu Lương Sơn TV.

Đối tượng Tổ trưởng nhóm Lương Sơn TV khai nhận: "Bình luận viên quảng cáo ở trên sóng trực tiếp, họ xin số điện thoại của người chơi có nhu cầu tham gia đặt cược. Một trận phát sóng trực tiếp bóng đá có khoảng 10.000 người xem và 5-10 người đăng ký tham gia đặt cược".

Công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ nhiều máy móc và các trang thiết bị được các đối tượng sử dụng để phát lậu các trận bóng đá thuộc khuôn khổ FIFA World Cup 2026™. Các đối tượng trong đường dây đã liên lạc với nhau qua các phần mềm ứng dụng, mạng xã hội và ngay lập tức xóa dấu vết sau khi liên lạc, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Đối tượng có biệt danh OBANK cầm đầu nhóm hoạt động Lương Sơn TV tại Việt Nam khai nhận nhóm hoạt động xuyên quốc gia, thuộc liên minh OKVIP, Lương Sơn TV phát sóng lậu các trận đấu bóng đá, lôi kéo người xem đánh bạc trên hệ thống đặt cược OK9.

Đến thời điểm phá án, đã có hàng nghìn tài khoản tham gia và đánh bạc trái phép. Số tiền ước tính hơn 1.500 tỷ đồng/tháng.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng xây dựng hệ thống ẩn danh nhiều lớp, các thành viên giao tiếp bằng biệt danh qua ứng dụng mã hóa, tự động xóa tin nhắn, không ai biết danh tính thật của người khác; công việc từng tổ được bảo mật tuyệt đối trong nội bộ.

Đại úy Hoàng Hải Long (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết: "Chúng tôi đã tiến hành bóc tách, thu thập các chứng cứ, tài liệu để phục vụ công tác đấu tranh, làm căn cứ triệu tập các đối tượng".

Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ, khởi tố 16 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo Minh Đức/ VTV8
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#bóng đá #Lương Sơn TV #phát lậu bóng đá #FIFA World Cup 2026 #đánh bạc trực tuyến #công an Quảng Trị

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