Buôn bán "cái chết trắng", người đàn ông lĩnh án chung thân

Ngày 04/8, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Đoàn Minh Hoàng (SN 1981, trú tại phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 20h30 ngày 14/2/2026, Đào Minh Hoàng có hành vi vận chuyển trái phép 7.366,39 gam heroine từ đường Hồ Chí Minh thuộc xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) mang ra Hà Nội giao cho người khác theo chỉ đạo của Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, trú phường Bạch Mai, Hà Nội) nhằm mục đích hưởng tiền công 100 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Bị cáo Đoàn Minh Hoàng tại phiên toà. Ảnh: Mạnh Chi

Riêng đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm, đồng thời ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại phiên toà, bị cáo Đoàn Minh Hoàng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin nhận được sự khoan hồng của pháp.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đào Minh Hoàng mức án tù chung thân.