Phạt đến 26 triệu đồng tài xế dùng tấm bảng 'xe tang lễ' che biển số ô tô

CSGT Hưng Yên vừa xử lý tài xế ô tô dùng bảng "Xe tang lễ" che biển số ô tô. Người này bị phạt đến 26 triệu đồng và bị trừ 6 điểm bằng lái.

Khoảng 14h05 ngày 3/8, tổ công tác Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên trong lúc tuần tra, kiểm soát đoạn ĐT 385 (đoạn qua xã Như Quỳnh, Hưng Yên) đã phát hiện một phương tiện ô tô cố tình che giấu thông tin nhận dạng. Cụ thể, người điều khiển đã gắn tấm bảng mang dòng chữ "Xe tang lễ" đè lên vị trí biển kiểm soát của xe.

Lực lượng chức năng đã tiến hành dừng phương tiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế là ông Nguyễn Quang H, điều khiển ô tô mang BKS 89B-002.XX.

Ô tô dùng bảng mang dòng chữ "xe tang lễ" để che biển số. Ảnh: Cục Cảnh Sát Giao Thông

Theo đó, hành vi tự ý che lấp biển kiểm soát không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định giao thông đường bộ mà còn gây khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm của cơ quan chức năng.

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, ông Nguyễn Quang H. bị lập biên bản vi phạm về hành vi: Điều khiển xe gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; che lấp chữ, số trên biển số.

Tương ứng với khung xử phạt quy định cho hành vi này, tài xế vi phạm sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 20 - 26 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Cơ quan Cảnh sát giao thông nhấn mạnh: Biển kiểm soát là dấu hiệu nhận dạng pháp lý bắt buộc của mỗi phương tiện. Mọi hành vi cố tình che lấp, làm mờ, biến dạng hoặc dùng các vật dụng khác để che khuất biển số đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật, không sử dụng thủ đoạn để đối phó hay né tránh sự giám sát, góp phần duy trì trật tự và an toàn giao thông chung.