Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới, cảnh báo gió giật mạnh

Chiều 4/8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây gió giật cấp 8 và biển động mạnh ở vùng biển phía Đông Nam.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 4/8, một vùng áp thấp tại vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã chính thức mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cơ quan khí tượng đã lập tức phát đi bản tin dự báo đầu tiên.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 4/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6 (từ 39–49 km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5–10 km/h.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5–10 km/h.

Dự báo đường đi và diễn biến

Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển chậm về phía Đông và có xu hướng suy yếu dần. Đến 1 giờ ngày 5/8, tâm áp thấp nhiệt đới giữ vị trí khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, cường độ duy trì ở cấp 6, giật cấp 8.

Đến 13 giờ ngày 5/8, hình thế thời tiết này tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 10 km/h, đi vào khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines) và suy yếu thành một vùng áp thấp với sức gió giảm xuống dưới cấp 6.

Cảnh báo tác động và rủi ro thiên tai

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, trong chiều và đêm 4/8, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0–3,0m, biển động.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ 16,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 119,0 độ Kinh Đông.

Từ 16,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 áp dụng cho vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông.

Cơ quan chuyên môn nhận định áp thấp nhiệt đới không gây ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều đối mặt với nguy cơ chịu tác động mạnh từ dông, lốc, gió giật và sóng lớn.