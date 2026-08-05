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Kho tri thức

Loài động vật còn sống sót từ kỷ băng hà

Hàng chục nghìn năm trước, khi Trái Đất chìm trong giá lạnh, nhiều sinh vật đã vượt qua thử thách khắc nghiệt để tồn tại đến ngày nay.

Thanh Bình (tổng hợp)

Các kỷ băng hà từng bao phủ phần lớn Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á bằng những lớp băng khổng lồ, khiến môi trường sống thay đổi mạnh mẽ. Nhiệt độ giảm sâu, thảm thực vật thu hẹp và nguồn thức ăn trở nên khan hiếm. Nhiều loài động vật khổng lồ như voi ma mút, tê giác lông mượt hay hổ răng kiếm đã biến mất, nhưng một số sinh vật khác lại tìm được cách thích nghi và tiếp tục tồn tại trong thế giới hiện đại.

Ảnh: nrc

Một trong những "nhân chứng sống" nổi tiếng nhất của thời kỳ băng hà là bò xạ hương (musk ox). Loài động vật này từng sinh sống rộng khắp các vùng lãnh nguyên lạnh giá ở Bắc bán cầu. Bộ lông dày nhiều lớp, lớp mỡ dưới da và khả năng sống trong điều kiện thiếu thức ăn giúp chúng vượt qua hàng chục nghìn năm biến động khí hậu. Ngày nay, bò xạ hương vẫn tồn tại ở Greenland, Canada và một số khu vực Bắc Cực.

Ảnh: Wikimedia Commons

Gấu Bắc Cực cũng là một nhân chứng đặc biệt của thời kỳ băng giá. Tổ tiên của chúng tách ra từ nhóm gấu nâu cách đây hàng trăm nghìn năm và dần thích nghi với môi trường biển băng. Bộ lông trắng giúp ngụy trang trên tuyết, lớp mỡ dày giữ nhiệt và khả năng săn hải cẩu đã biến chúng thành một trong những loài săn mồi hàng đầu của Bắc Cực.

Ở châu Á, nhiều loài thú móng guốc cũng từng sống cùng thời với các loài động vật băng hà nổi tiếng. Tuần lộc là một ví dụ điển hình. Chúng sở hữu bộ móng đặc biệt giúp di chuyển trên tuyết, khả năng tìm địa y dưới lớp băng và tập tính di cư theo mùa để tìm nguồn thức ăn. Đây là một trong số ít loài động vật lớn hiện nay vẫn duy trì lối sống gần giống tổ tiên thời băng hà.

Ảnh: transun.co

Không chỉ những loài lớn, nhiều sinh vật nhỏ bé cũng vượt qua thời kỳ lạnh giá nhờ chiến lược sinh tồn hiệu quả. Cá tầm, một số loài cá nước lạnh, côn trùng chịu rét và các loài lưỡng cư có khả năng ngủ đông đã tồn tại nhờ thích nghi với môi trường khắc nghiệt.

Đặc biệt, con người cũng là một loài sống sót qua kỷ băng hà. Tổ tiên chúng ta đã sử dụng công cụ, tạo lửa, may quần áo từ da thú và xây dựng nơi trú ẩn để thích nghi với khí hậu lạnh giá. Khả năng hợp tác và sáng tạo đã giúp Homo sapiens không chỉ tồn tại mà còn mở rộng phạm vi sinh sống khắp hành tinh.

Ngày nay, những loài vật từng đi qua thời kỳ băng hà đang phải đối mặt với một thử thách mới: tốc độ biến đổi khí hậu hiện đại. Những sinh vật từng vượt qua hàng chục nghìn năm băng giá có thể vẫn rất nhạy cảm trước sự thay đổi quá nhanh của môi trường.

Xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Chiến lược thích nghi sinh tồn #kỷ băng hà #động vật thích nghi #sinh vật tồn tại #gấu Bắc Cực #tuần lộc

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