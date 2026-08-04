Sau sắp xếp trường học, Hà Tĩnh còn bao nhiêu cơ sở giáo dục công lập?

Đối với các cán bộ quản lý, nhân viên bị dôi dư sau sắp xếp, Hà Tĩnh sẽ điều chuyển, bố trí lại, chuyển sang giảng dạy hoặc giải quyết chế độ theo quy định.

Ngày 04/8, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị này vừa ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo phương án, việc sắp xếp được thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tiễn từng địa phương, không thực hiện theo hướng cơ học và không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến dôi dư 611 cán bộ quản lý và nhân viên. Trong đó, cấp mầm non dôi dư 295 cán bộ quản lý và 9 nhân viên; cấp tiểu học dôi dư 165 cán bộ quản lý và 22 nhân viên; cấp THCS và TH&THCS dôi dư 78 cán bộ quản lý và 11 nhân viên; cấp THPT dôi dư 6 cán bộ quản lý và 2 nhân viên; khối trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên dôi dư 12 cán bộ quản lý và 11 nhân viên.

Đối với số cán bộ quản lý dôi dư, tỉnh sẽ ưu tiên điều chuyển đến các cơ sở giáo dục còn thiếu cán bộ quản lý hoặc biệt phái đến các đơn vị đang thiếu nhân sự phụ trách lĩnh vực giáo dục; trường hợp có nguyện vọng nghỉ chế độ sẽ được xem xét giải quyết theo quy định.

Sau sắp xếp trường học, Hà Tĩnh còn 290 cơ sở giáo dục công lập

Những trường hợp còn lại được bố trí làm giáo viên trực tiếp giảng dạy phù hợp với chuyên môn. Đối với nhân viên, căn cứ nhu cầu thực tế và vị trí việc làm để bố trí công tác, chuyển đổi vị trí việc làm hoặc giải quyết chế độ nghỉ thôi việc, tinh giản biên chế theo quy định nếu không thể sắp xếp. Riêng đội ngũ giáo viên được tiếp nhận nguyên trạng, đồng thời rà soát, điều động giữa các địa phương nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Về mạng lưới trường lớp, sau khi hoàn thành phương án, toàn tỉnh còn 290 cơ sở giáo dục, giảm 362 đầu mối, tương đương 55,52%. Trong đó, trường mầm non giảm từ 233 xuống còn 82 trường; trường tiểu học từ 220 xuống còn 92 trường; trường THCS và TH&THCS từ 148 xuống còn 74 trường; trường THPT từ 38 xuống còn 32 trường, đồng thời tăng 3 trường liên cấp THCS-THPT. Khối trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên giảm từ 10 xuống còn 5 trung tâm; số trường trung cấp giảm từ 3 xuống còn 2.

Phương án cũng nêu rõ việc sắp xếp không nhằm mục tiêu giảm đầu mối một cách cơ học mà hướng đến xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục có quy mô hợp lý, nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng tối ưu đội ngũ, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư.

Sau sắp xếp, các trường hiện có cơ bản được giữ làm điểm trường để bảo đảm việc đi lại, học tập của học sinh; không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và không sắp xếp trường chuyên biệt với trường phổ thông đại trà.

UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo phải hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt đề án sắp xếp trước ngày 20/8. Việc sáp nhập, kiện toàn tổ chức và đưa mạng lưới trường học mới vào hoạt động phải hoàn thành trước thời điểm khai giảng năm học 2026-2027.