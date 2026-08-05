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Chính trị

Đề xuất bổ sung quy định bảo vệ người tố giác hành vi rửa tiền

Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền.

Thiên Tuấn

Sáng 5/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

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Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn trình bày tờ trình. Ảnh: Media Quốc hội.

Đối với Luật Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước trong việc lập, theo dõi và phân tích trạng thái đầu tư quốc tế của Việt Nam. Đồng thời, bổ sung quy định giao Chính phủ quy định đối tượng, phạm vi, loại thông tin, thời hạn và hình thức cung cấp thông tin phục vụ việc lập cán cân thanh toán và trạng thái đầu tư quốc tế.

Dự thảo luật cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế tài chính đặc thù của Ngân hàng Nhà nước; chuyển thẩm quyền quy định chế độ thu, chi tài chính của Ngân hàng Nhà nước từ Thủ tướng Chính phủ sang Chính phủ.

Theo Thống đốc Phạm Đức Ấn, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định cho phép Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn khác với mức quy định đối với các đối tượng thuộc diện thanh tra, giám sát ngân hàng. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn hệ thống, các đối tượng này phải xây dựng và thực hiện lộ trình nhằm tuân thủ các mức quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo luật đề xuất bãi bỏ quy định về trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc kiểm tra nghiệp vụ in, đúc, tiêu hủy tiền và kiểm tra việc quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Đối với Luật Phòng, chống rửa tiền, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm đáp ứng các khuyến nghị của FATF, APG và OECD. Trong đó, bổ sung yêu cầu các đối tượng báo cáo phải thực hiện đầy đủ chính sách, quy trình nhận diện và đánh giá rủi ro rửa tiền đối với các sản phẩm, dịch vụ mới cũng như các sản phẩm, dịch vụ hiện có ứng dụng công nghệ đổi mới.

Chính phủ cũng đề xuất sửa đổi quy định về trách nhiệm của đối tượng báo cáo trong việc gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước; trách nhiệm lưu trữ toàn bộ hồ sơ khách hàng và các giao dịch dưới dạng bản giấy hoặc dữ liệu điện tử.

Đáng chú ý, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền nhằm tăng cường hiệu quả phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi bày tỏ thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các luật nêu trên, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo, đánh giá kỹ các nguồn lực và điều kiện bảo đảm để tổ chức thi hành sau khi luật được ban hành.

Đối với các nội dung sửa đổi của Luật Phòng, chống rửa tiền, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát khái niệm và hướng dẫn tiêu chí xác định "chủ sở hữu hưởng lợi"; đánh giá tính khả thi của việc thu thập, cập nhật, xác minh thông tin theo định nghĩa mới cũng như chi phí tuân thủ có thể phát sinh.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị đánh giá tính hợp lý của các thông tin phải thu thập, xác minh; khả năng tiếp cận các nguồn dữ liệu phục vụ việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng; đồng thời rà soát các quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ, dịch vụ tài sản mã hóa và hướng dẫn cơ chế thu thập, xác minh, cập nhật, lưu trữ thông tin, hồ sơ.

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị phân định rõ phạm vi thẩm quyền thanh tra hoạt động phòng, chống rửa tiền giữa Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và hoạt động kiểm tra, giám sát của các bộ, ngành có liên quan.

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#rửa tiền #ngân hàng #người tố giác #tín dụng #quốc hội

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