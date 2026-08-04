Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Cận cảnh 131 vòm cầu trăm tuổi ở Hà Nội sắp được chỉnh trang

Xã hội

[GALLERY] Cận cảnh 131 vòm cầu trăm tuổi ở Hà Nội sắp được chỉnh trang

UBND quận Hoàn Kiếm đang lập Đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 cho khu vực vòm cầu - Phùng Hưng, hứa hẹn đánh thức không gian di sản trăm tuổi.

Minh Phương
UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tích cực triển khai các bước lập Đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 cho khu vực Vòm cầu - phố Phùng Hưng.
UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tích cực triển khai các bước lập Đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 cho khu vực Vòm cầu - phố Phùng Hưng.
Tuyến đường sắt đô thị đoạn qua phố Phùng Hưng - Gầm Cầu gồm 131 vòm đá được xây dựng từ thời Pháp thuộc, mang giá trị lịch sử và kiến trúc độc đáo.
Tuyến đường sắt đô thị đoạn qua phố Phùng Hưng - Gầm Cầu gồm 131 vòm đá được xây dựng từ thời Pháp thuộc, mang giá trị lịch sử và kiến trúc độc đáo.
Theo đánh giá hiện trạng, trong tổng số 131 vòm cầu hiện có 6 vòm dành cho giao thông, 97 vòm được xây bịt hai lớp tường, 21 vòm xây bịt bốn lớp tường và 7 vòm nguyên gốc dưới khu vực ga Long Biên.
Theo đánh giá hiện trạng, trong tổng số 131 vòm cầu hiện có 6 vòm dành cho giao thông, 97 vòm được xây bịt hai lớp tường, 21 vòm xây bịt bốn lớp tường và 7 vòm nguyên gốc dưới khu vực ga Long Biên.
Sau nhiều năm, không gian này đang đứng trước cơ hội lớn để "thay da đổi thịt", trở thành điểm đến văn hóa, nghệ thuật và dịch vụ du lịch đặc sắc của Thủ đô.
Sau nhiều năm, không gian này đang đứng trước cơ hội lớn để "thay da đổi thịt", trở thành điểm đến văn hóa, nghệ thuật và dịch vụ du lịch đặc sắc của Thủ đô.
Không gian bích họa Phùng Hưng từng là điểm sáng cải tạo đô thị, kết hợp giữa vòm đá di sản và các tác phẩm nghệ thuật cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều vòm đá hiện vẫn chưa được khai thác đồng bộ.
Không gian bích họa Phùng Hưng từng là điểm sáng cải tạo đô thị, kết hợp giữa vòm đá di sản và các tác phẩm nghệ thuật cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều vòm đá hiện vẫn chưa được khai thác đồng bộ.
Dự án "Nghệ thuật cho một không gian sống tốt đẹp hơn" (hợp tác Việt - Hàn) đánh dấu bước đầu biến tuyến vòm cầu thành không gian văn hóa. Dù vậy, hạ tầng xung quanh vẫn còn tình trạng để xe, vật dụng nhếch nhác.
Dự án "Nghệ thuật cho một không gian sống tốt đẹp hơn" (hợp tác Việt - Hàn) đánh dấu bước đầu biến tuyến vòm cầu thành không gian văn hóa. Dù vậy, hạ tầng xung quanh vẫn còn tình trạng để xe, vật dụng nhếch nhác.
Các bức bích họa khắc họa hình ảnh Hà Nội xưa như gánh hàng rong, phố cổ trên nền tường đá hộc trăm tuổi thu hút du khách, nhưng nhiều khoảng tường trống vẫn bị bỏ ngỏ.
Các bức bích họa khắc họa hình ảnh Hà Nội xưa như gánh hàng rong, phố cổ trên nền tường đá hộc trăm tuổi thu hút du khách, nhưng nhiều khoảng tường trống vẫn bị bỏ ngỏ.
Tuyến đường đi bộ ven vòm cầu Phùng Hưng có tiềm năng lớn trở thành trục không gian văn hóa - dịch vụ kết nối liên hoàn nếu Đồ án 1/500 được phê duyệt và triển khai đồng bộ.
Tuyến đường đi bộ ven vòm cầu Phùng Hưng có tiềm năng lớn trở thành trục không gian văn hóa - dịch vụ kết nối liên hoàn nếu Đồ án 1/500 được phê duyệt và triển khai đồng bộ.
Đồ án xác định nhiều nguyên tắc chỉnh trang như khôi phục tối đa kiến trúc gốc đối với các công trình có giá trị đặc biệt; thống nhất màu sắc, vật liệu.
Đồ án xác định nhiều nguyên tắc chỉnh trang như khôi phục tối đa kiến trúc gốc đối với các công trình có giá trị đặc biệt; thống nhất màu sắc, vật liệu.
Thời gian và thời tiết khiến một số khu vực vòm đá bị rêu mốc, mảng bám rỉ sét từ đường ống xả thoát nước, thiết bị giám sát xuống cấp cần được trùng tu, bảo tồn bài bản.
Thời gian và thời tiết khiến một số khu vực vòm đá bị rêu mốc, mảng bám rỉ sét từ đường ống xả thoát nước, thiết bị giám sát xuống cấp cần được trùng tu, bảo tồn bài bản.
Nhiều vòm đá hiện vẫn trong tình trạng bị quây tôn kín, chưa được đục thông hay sử dụng, gây lãng phí không gian di sản giữa lòng đô thị.
Nhiều vòm đá hiện vẫn trong tình trạng bị quây tôn kín, chưa được đục thông hay sử dụng, gây lãng phí không gian di sản giữa lòng đô thị.
Tại đoạn giao phố Gầm Cầu, các vòm đá cũ kỹ bị bám muội đen, lối đi tận dụng làm nơi để đồ đạc và hàng quán buôn bán tạm bợ.
Tại đoạn giao phố Gầm Cầu, các vòm đá cũ kỹ bị bám muội đen, lối đi tận dụng làm nơi để đồ đạc và hàng quán buôn bán tạm bợ.
Cuộc sống sinh hoạt, kinh doanh tự phát của người dân bám chặt lấy chân vòm cầu. Việc lập đồ án thiết kế đô thị 1/500 được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát triển kinh tế và đảm bảo dân sinh.
Cuộc sống sinh hoạt, kinh doanh tự phát của người dân bám chặt lấy chân vòm cầu. Việc lập đồ án thiết kế đô thị 1/500 được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát triển kinh tế và đảm bảo dân sinh.
Nối liền ngõ Hàng Hương với phố Phùng Hưng, ô vòm số 9 gây ấn tượng bởi vòm đá cổ kính đan xen sắc xanh tươi mát, mang đậm hơi thở Hà Nội.
Nối liền ngõ Hàng Hương với phố Phùng Hưng, ô vòm số 9 gây ấn tượng bởi vòm đá cổ kính đan xen sắc xanh tươi mát, mang đậm hơi thở Hà Nội.
Đồ án mới mở ra kỳ vọng biến toàn bộ 131 vòm đá thành không gian sống động, hiện đại nhưng giàu giá trị lịch sử.
Đồ án mới mở ra kỳ vọng biến toàn bộ 131 vòm đá thành không gian sống động, hiện đại nhưng giàu giá trị lịch sử.
Video: Cận cảnh 131 vòm cầu trăm tuổi ở Hà Nội sắp được chỉnh trang
Minh Phương
#vòm cầu #Hà Nội #bảo tồn di sản #phát triển đô thị #khu phố cổ #du lịch

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT