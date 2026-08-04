Nhiều phường, xã ở Hà Nội sẽ giảm số trường công lập, tổ chức mô hình đa cơ sở

Các địa phương Hà Nội đang xây dựng phương án giảm số trường công lập, tập trung quản lý hiệu quả, không làm gián đoạn việc học của học sinh.

Hàng loạt địa phương tại Hà Nội đang triển khai lấy ý kiến cho dự thảo đề án sắp xếp lại hệ thống trường học công lập nhằm tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa nguồn lực giáo dục.

Theo phương án đang được các địa phương ở Hà Nội xây dựng, nhiều nơi dự kiến giảm từ 40% đến gần 90% số đầu mối trường công lập thông qua việc sáp nhập các trường cùng cấp học hoặc tổ chức theo mô hình trường đa cơ sở, liên cấp. Điểm chung của các phương án là giảm đầu mối quản lý, song vẫn giữ nguyên các điểm trường hiện có, bảo đảm học sinh không phải chuyển trường, không làm gián đoạn hoạt động dạy và học.

Tại phường Hà Đông, quy hoạch dự kiến sẽ cắt giảm gần một nửa số lượng trường công lập, từ 41 xuống còn 21. Cụ thể, khối mầm non thu gọn còn 6 trường, khối tiểu học còn 7 trường và THCS còn 6 trường; trong đó các trường Tiểu học và THCS Văn Yên, THCS Văn Khê, THCS Nguyễn Trãi cùng Tiểu học Lê Lợi được giữ nguyên, còn hai trường chất lượng cao là Tiểu học Vạn Bảo và THCS Lê Lợi không thuộc diện sắp xếp. Địa phương này cũng dự kiến thành lập mới hai trường liên cấp Tiểu học và THCS là Lê Hồng Phong và Vạn Phúc.

Tương tự, phường Ô Chợ Dừa đề xuất giảm mạnh 54,54% số lượng trường công lập, từ 11 xuống còn 5 trường. Trong đó, 6 trường mầm non được gom lại thành 2 trường mới là Mầm non Cát Linh (hợp nhất từ MN Cát Linh, Hoa Mai, 1-6) và Mầm non Ô Chợ Dừa (sáp nhập từ MN Hoa Sen, Mầm Xanh, Sơn Ca). Ở cấp tiểu học và THCS, địa phương ghi nhận việc hợp nhất hai trường Cát Linh và Tô Vĩnh Diện ở từng cấp tương ứng để thành lập Trường Tiểu học Cát Linh và Trường THCS Cát Linh, riêng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ tiếp tục giữ nguyên mô hình.

Đáng chú ý nhất là phương án đột phá tại phường Sơn Tây khi địa phương này dự kiến quy hoạch 21 trường công lập hiện tại thành 3 trường "đa cơ sở" tương ứng với 3 cấp học, giảm tới 85,71% đầu mối quản lý. Theo đó, 7 trường mầm non, 7 trường tiểu học và 7 trường THCS sẽ lần lượt sáp nhập thành ba trường duy nhất gồm Mầm non Sơn Tây, Tiểu học Sơn Tây và THCS Sơn Tây, song vẫn duy trì toàn bộ 7 điểm trường ở mỗi cấp để đảm bảo điều kiện đi học cho học sinh. UBND phường Sơn Tây khẳng định việc tinh gọn này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh, mà ngược lại sẽ giúp giảm tải bộ máy quản lý, tối ưu hóa cơ sở vật chất và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Học sinh trường THCS Long Biên. Ảnh facebook nhà trường

Phường Long Biên cũng triển khai phương án giảm số trường công lập từ 17 xuống còn 7, tương đương giảm 10 đầu mối quản lý, đạt tỷ lệ 58,82%. Sau sắp xếp, địa phương dự kiến còn 3 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường THCS và 1 trường nhiều cấp học. Các tên trường hiện là phương án dự kiến và sẽ được quyết định chính thức theo thẩm quyền.

Tại xã Thanh Trì, số trường công lập dự kiến điều chỉnh từ 13 xuống còn 5. Trong đó, 5 trường mầm non được tổ chức lại thành 2 trường hoạt động theo mô hình đa cơ sở; cấp tiểu học còn 2 trường và thành lập thêm 1 trường liên cấp từ lớp 1 đến lớp 9 trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị.

Phường Ngọc Hà dự kiến sắp xếp 14 trường công lập còn 5 trường, gồm 1 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 1 trường THCS. Địa phương xác định nguyên tắc giữ nguyên điểm trường, học sinh không phải chuyển trường, bảo đảm đầy đủ quyền lợi và chế độ đối với cán bộ, giáo viên và người học.

Tại phường Phú Thượng, số đầu mối trường công lập được đề xuất giảm từ 6 xuống còn 3 trường. Trong đó, hệ thống mầm non được tổ chức lại từ 3 trường hiện có; Trường Tiểu học Phú Thượng giữ nguyên tổ chức, đồng thời thành lập Trường Tiểu học và THCS Phú Thượng, tổ chức lại từ Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm và Trường THCS Phú Thượng (hoạt động trên 2 cơ sở).

Phường Ba Đình dự kiến giảm số trường công lập từ 13 xuống còn 4 trường, giảm 9 đầu mối quản lý, tương đương khoảng 69%. Sau sắp xếp, địa phương còn một trường mầm non, hai trường tiểu học và một trường THCS, tất cả đều hoạt động theo mô hình nhiều phân hiệu trên cơ sở giữ nguyên các địa điểm trường hiện hữu.

Trong khi đó, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dự kiến sắp xếp 13 trường công lập còn 4 trường (giảm 69% đầu mối). Sau khi hoàn thành, địa phương sẽ có một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường THCS và một trường liên cấp được hình thành trên cơ sở sáp nhập các trường hiện có.

Cụ thể, 6 trường mầm non sắp xếp thành 1 trường với tên gọi: Trường Mầm non Văn Miếu - Quốc Tử Giám; sáp nhập các trường Tiểu học Văn Chương, La Thành, Trung Phụng thành Trường Tiểu học Văn Miếu - Quốc Tử Giám; sáp nhập các trường THCS Trung Phụng, Huy Văn thành Trường THCS Văn Miếu - Quốc Tử Giám; sáp nhập Trường THCS và Tiểu học Lý Thường Kiệt thành Trường liên cấp Lý Thường Kiệt.

Dù quy mô và phương án triển khai khác nhau, các địa phương đều thống nhất nguyên tắc giữ nguyên điểm trường, bảo đảm học sinh tiếp tục học tại cơ sở hiện nay, không làm xáo trộn việc dạy và học. Việc sắp xếp tập trung vào giảm đầu mối quản lý, tổ chức lại bộ máy theo mô hình đa cơ sở hoặc trường nhiều cấp học nhằm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị giáo dục sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng, việc sắp xếp phải hướng tới hình thành các trường có quy mô phù hợp, tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Các cơ sở sau sắp xếp phải vận hành thông suốt, ổn định, không ảnh hưởng đến việc học tập và bảo đảm đầy đủ chế độ đối với cán bộ dôi dư.Theo kế hoạch, công tác sắp xếp tại các địa phương phải hoàn thành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền trước ngày 10/8/2026 để kiện toàn tổ chức bộ máy trước thềm năm học mới. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công khai và minh bạch, đề án sắp xếp mạng lưới trường học của Hà Nội kỳ vọng sẽ tạo ra một diện mạo mới cho giáo dục Thủ đô.