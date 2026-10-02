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Xã hội

Triệt xoá đường dây trộm chó ở Hà Tĩnh, thu giữ gần 1,5 tạ chó

Lực lượng Công an vừa triệt xóa ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, thu giữ gần 1,5 tạ chó, cùng nhiều tang vật liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 02/10, thông tin từ Công an xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa đồng chủ trì, phối hợp triệt xoá ổ nhóm có hành vi trộm và tiêu thụ chó.

Trước đó, khoảng 4h ngày 2/10, Đội 3 - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp Công an xã Tùng Lộc và Công an xã Can Lộc tổ chức bắt quả tang các đối tượng có hành vi trộm chó, tiêu thụ chó trộm cắp trên địa bàn xã Can Lộc.

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Tang vật lực lượng Công an thu giữ được.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 con chó đã chết, 3 con chó còn sống, với tổng trọng lượng gần 1,5 tạ.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Công an đề nghị người dân bị mất trộm chó trong khoảng thời gian từ 18h ngày 01/10 đến 4h ngày 2/10 trình báo.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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#Công an #Hà Tĩnh #triệt phá #ổ nhóm #trộm chó

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Triệt xoá đường dây chuyên trộm chó ở Khánh Hoà

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