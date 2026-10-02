Chính phủ đồng ý nghỉ Tết Đinh Mùi 7 ngày, Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý phương án nghỉ Tết Âm lịch Đinh Mùi trong 7 ngày và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 là 4 ngày; nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và 2027.

Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ 7 ngày trong dịp Tết Âm lịch và 4 ngày trong dịp Quốc khánh năm 2027.

Theo phương án Bộ Nội vụ trình, cán bộ, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Âm lịch Đinh Mùi 2027 từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027, tổng cộng 7 ngày liên tục.

Trong đó có 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ Tết trùng với ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động chủ động lựa chọn phương án nghỉ phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh nhưng phải bảo đảm các quyền lợi của người lao động theo quy định.

Bộ Nội vụ trước đó đề xuất doanh nghiệp lựa chọn một trong các phương án: nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm và 2 ngày đầu năm.

Đối với dịp Quốc khánh năm 2027, phương án được thống nhất là nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 2/9 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2027.

Trong đó, người lao động nghỉ 2 ngày lễ Quốc khánh theo quy định, gồm ngày 2/9 và ngày liền kề 3/9, kết hợp với 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ 1 ngày, nhân ngày 24/11.

Theo Nghị quyết 28/2026 của Quốc hội, ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam và người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Năm 2026, ngày 24/11 rơi vào thứ Ba.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo phương án nghỉ đến các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị phải bố trí bộ phận ứng trực, sắp xếp công việc hợp lý để bảo đảm hoạt động liên tục, phục vụ người dân.