Khởi tố chủ spa thẩm mỹ lừa dối khách hàng, sử dụng hình ảnh giả mạo

Một chủ spa ở Cao Bằng bị khởi tố vì tổ chức dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép, sử dụng hình ảnh giả mạo để thu hút khách, không có chứng chỉ hành nghề.

Mạo danh bác sĩ, cắt ghép video làm đẹp trên mạng xã hội để "thổi phồng" chất lượng, Nông Thị Tuyến (SN 1989 )- chủ hộ kinh doanh thẩm mỹ Kim Tuyến (phường Thục Phán, TP Cao Bằng) vừa bị Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố về hành vi "Lừa dối khách hàng". Đáng chú ý, cơ sở này đã tổ chức tiêm filler, botox và phẫu thuật xâm lấn chui suốt thời gian dài dù không đủ điều kiện y tế.

Trước đó vào ngày 6/9, qua công tác trinh sát và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện Hộ kinh doanh thẩm mỹ Kim Tuyến (đóng tại tổ dân phố Hợp Giang, phường Thục Phán) do Nông Thị Tuyến làm chủ có nhiều dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Thị Tuyến. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng/Nguồn SKĐS.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, dù cơ sở này chỉ được cấp phép hoạt động các dịch vụ y tế thông thường (phun, xăm, chăm sóc sắc đẹp), nhưng từ khoảng tháng 12/2023 đến nay, Tuyến đã tổ chức cung cấp hàng loạt dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn cơ thể như: tiêm filler, tiêm botox, nâng cấu trúc các bộ phận cơ thể bằng sụn mũi, sụn cằm, sụn rãnh mũi...

Trang mạng xã hội facebook Kim Tuyến đăng tải hàng loạt video, hình ảnh sử dụng thủ thuật y tế xâm lấn để làm đẹp. Ảnh nguồn tienphong.vn

Theo cơ quan Công an, Nông Thị Tuyến không phải là bác sĩ, không được đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề theo quy định; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ sở cũng không bảo đảm điều kiện để thực hiện các dịch vụ y tế xâm lấn.

Để thu hút khách hàng, Nông Thị Tuyến sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Kim Tuyến” đăng tải các bài viết, video giới thiệu dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn. Đáng chú ý, Tuyến sử dụng hình ảnh, video của khách hàng trước và sau khi làm đẹp tại nơi khác, sau đó cắt ghép, chỉnh sửa để tạo lòng tin, thu hút khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại cơ sở của mình.

Đối với các sản phẩm filler, botox, Tuyến tư vấn, giới thiệu với khách hàng là hàng chính hãng, có nguồn gốc từ Hàn Quốc và nước ngoài. Tuy nhiên, các sản phẩm này không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.