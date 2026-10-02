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Xã hội

Đội trưởng CSGT ở Huế lao xuống sông Hương cứu người dân bị đuối nước

Phát hiện người dân đuối nước, một Thượng tá CSGT ở Huế đã lao mình xuống sông Hương để ứng cứu đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Hoàng Lý

Ngày 2/10, Phòng CSGT Công an TP Huế thông tin, một cán bộ trong đơn vị vừa có hành động đẹp lao xuống sông Hương ứng cứu người dân bị đuối nước.

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Khoảnh khắc người phụ nữ được Thượng tá Lê Diệt cùng người dân dìu vào bờ. Ảnh: cắt từ Clip CA cung cấp.

Theo đó vào khoảng 8h ngày 2/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ đoạn qua sông Hương, Thượng tá Lê Diệt- Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế nghe tiếng người tri hô có nạn nhân đang gặp nạn dưới sông, tại khu vực bến Bùi Thị Xuân.

Phát hiện sự việc, đồng chí Lê Diệt nhanh chóng chạy đến hiện trường, đồng thời hô hoán, huy động người dân cùng tham gia cứu người. Lúc này, nạn nhân đã chìm xuống nước, cách bờ khoảng 40m. Trước tình thế khẩn cấp, đồng chí Diệt cùng một người dân lập tức bơi ra giữa dòng, tiếp cận vị trí nạn nhân, đưa người bị nạn vào bờ và tiến hành sơ cứu ban đầu.

Ngay sau đó, một số cán bộ có mặt gần hiện trường được huy động hỗ trợ, nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

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Nạn nhận được ứng cứu và đưa đến viện. Ảnh: CATP Huế.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là bà T.T.L., sinh năm 1966, trú tại đường Lê Bá Thận, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Video người phụ nữ được ứng cứu đưa vào bờ an toàn. Clip CA TP Huế.
#CSGT Huế #cứu người phụ nữ đuối nước

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