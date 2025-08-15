Điểm tên những nhân vật quyền lực tháp tùng Tổng thống Nga và Mỹ đến Alaska

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ mang theo những quan chức kỳ cựu và các quan chức tài chính trẻ tới gặp những cố vấn tin cậy nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Theo The Guardian, khi Tổng thống Putin đáp xuống Alaska ngày 15/8 (giờ Mỹ) để có cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Trump, ông sẽ được tháp tùng bởi một số nhân vật quyền lực nhất trong nội bộ Điện Kremlin. Đây là nhóm gồm các nhà điều hành chính trị kỳ cựu, chiến lược gia tài chính và nhà ngoại giao cứng rắn vốn là những người đã góp phần định hình chính sách đối ngoại và kinh tế của Nga suốt hơn hai thập kỷ.

Phái đoàn này kết hợp giữa các cộng sự kỳ cựu trung thành và những “ông trùm” tài chính trẻ, cho thấy mong muốn của ông Putin là tìm cách thu hút ông Trump và đưa ra các ưu đãi tài chính để Mỹ nghiêng về phía Nga trong vấn đề Ukraine.

Ông Trump cũng sẽ đi cùng nhóm cố vấn tin cậy nhất, trong đó có một ông trùm bất động sản, một người từng là người dẫn chương trình Fox News và nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ.

Tổng thống Mỹ từ lâu đề cao lòng trung thành và nhiều người ở Ukraine và phương Tây lo ngại về việc Nhà Trắng thiếu các chuyên gia am hiểu Nga có ảnh hưởng thực sự.

Cuối cùng, hội nghị thượng đỉnh sẽ phụ thuộc vào cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo.

Phái đoàn Nga

Ngoại trưởng Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo tại Moscow ngày 14/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Lavrov, hiện 75 tuổi, giữ chức từ năm 2004, là một trong những nhà ngoại giao cấp cao tại vị lâu nhất thế giới. Nổi tiếng với giọng trầm khàn và các cuộc họp báo gay gắt, ông Lavrov đóng vai trò trung tâm trong xây dựng và bảo vệ chính sách đối ngoại của Nga từ chiến tranh Iraq, sự kiện sáp nhập Crimea đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp gia nhập ngành đối ngoại Liên Xô năm 1972, ông từng làm Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc trong một thập kỷ trước khi đảm nhiệm vị trí hiện tại.

Được coi là nhà ngoại giao thực dụng và có năng lực cao ở các nước phương Tây, ông Lavrov đang thể hiện phong cách theo đường lối chính trị cứng rắn của Điện Kremlin dưới thời ông Putin.

Cố vấn chính sách đối ngoại Yuri Ushakov

Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga, ông Yuri Ushakov. Ảnh: TASS/TTXVN

Ông Ushakov, hiện 78 tuổi, là trợ lý tổng thống kỳ cựu và là một trong những cố vấn chính sách đối ngoại được ông Putin tin cậy nhất. Là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, thông thạo tiếng Anh và am hiểu lâu dài về Mỹ, ông từng làm Đại sứ Nga tại Mỹ từ năm 1998 đến 2008.

Có phong thái điềm đạm và trí nhớ sâu rộng về thể chế, ông Ushakov đóng vai trò chiến lược gia hậu trường, điều phối các hoạt động quốc tế của Tổng thống Putin và thường cung cấp luận điểm cho truyền thông nhà nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov

Ông Andrei Belousov, lúc đang là Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga, dự một cuộc họp ở Moksva ngày 12/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Belousov, hiện 66 tuổi, là một trong số ít nhà kỹ trị đảm nhiệm vị trí an ninh hàng đầu của Điện Kremlin. Động thái bổ nhiệm bất ngờ ông Belousov thay ông Sergei Shoigu vào năm 2024 được xem là nỗ lực của Điện Kremlin nhằm kiềm chế tham nhũng trong quân đội và đẩy nhanh chuyển đổi nền kinh tế quân sự hóa của Nga thành nền kinh tế phục vụ chiến tranh toàn diện, hiện tăng trưởng ở mức hai con số.

Là nhà kinh tế được đào tạo bài bản, ông được đồng nghiệp mô tả là người sùng đạo và trung thành. Ông luôn giữ biểu tượng Chính thống giáo và sách thần học trong văn phòng giản dị của mình.

Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirill Dmitriev

Ông Kirill Dmitriev. Ảnh: themoscowtimes

Ở tuổi 50, ông Dmitriev là gương mặt khá mới tại Điện Kremlin nhưng đã trở thành nhân vật chủ chốt trong quan hệ giữa Nga và chính quyền Mỹ vốn thiên về kinh doanh dưới thời ông Trump. Ông được đào tạo ở Mỹ, từng học tại Đại học Stanford và Trường Kinh doanh Harvard, hiện lãnh đạo quỹ tài sản quốc gia trị giá 10 tỷ USD của Điện Kremlin và từng công khai nói về các mối liên hệ với giới tinh hoa kinh doanh Mỹ.

Ông có quan hệ cá nhân với gia đình ông Putin. Vợ ông là Natalya Popova là bạn thân của một trong các con gái của Tổng thống Putin. Tại Alaska, ông dự kiến sẽ giới thiệu các kế hoạch hợp tác kinh tế và hạ tầng đầy tham vọng ở Bắc Cực, hấp dẫn ông Trump với viễn cảnh một thỏa thuận béo bở giữa hai cường quốc.

Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov

Bộ trưởng tài chính Nga Anton Siluanov phát biểu tại một diễn đàn ở Saint Petersburg. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Siluanov, hiện 62 tuổi, giữ chức từ năm 2011 và là kiến trúc sư chủ chốt trong nỗ lực của Điện Kremlin nhằm duy trì nền kinh tế Nga trước chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ông Siluanov được giao nhiệm vụ làm cho nền kinh tế Nga miễn nhiễm tối đa với trừng phạt và ông là người phổ biến khái niệm “nền kinh tế pháo đài” ở Điện Kremlin để mô tả mục tiêu này.

Dù các lệnh trừng phạt chưa khiến kinh tế Nga sụp đổ, nhưng tăng trưởng đã giảm mạnh và việc ông bất ngờ có tên trong phái đoàn tới Alaska cho thấy ưu tiên của Nga là tìm cách gỡ bỏ các hạn chế của phương Tây trong thỏa thuận hòa bình.

Phái đoàn Mỹ

Ngoại trưởng Marco Rubio

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc họp báo tại Panama City, Panama, ngày 3/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Từng là người chỉ trích mạnh mẽ ông Trump, cựu thượng nghị sĩ bang Florida 54 tuổi này là một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống. Dần dần, ảnh hưởng của ông Rubio tăng lên khi ông được bổ nhiệm làm quyền cố vấn an ninh quốc gia vào tháng 5, biến ông thành người đầu tiên kể từ thời Henry Kissinger nắm đồng thời hai vị trí này.

Lập trường cứng rắn truyền thống của ông với Trung Quốc và Nga giúp ông trở thành đối tác được đánh giá cao ở châu Âu và Ukraine, nhưng cũng có thể khiến ông đối đầu với các tiếng nói ủng hộ Nga trong nội bộ Tổng thống Trump.

Đặc phái viên về Ukraine và Trung Đông Steve Witkoff

Ông Steve Witkoff. Ảnh: IRNA/TTXVN

Đặc phái viên 68 tuổi của ông Trump là cái tên gây lo ngại ở Ukraine và các nước châu Âu. Được bổ nhiệm năm 2025, ông nhanh chóng trở thành người đối thoại thực tế của ông Trump với ông Putin, dù không có kinh nghiệm ngoại giao.

Ông Witkoff thường tới Điện Kremlin một mình và không mang theo phiên dịch riêng. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, ông đã lặp lại các luận điểm của Nga về chiến tranh và dường như hợp thức hóa các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga giành được.

Là cựu luật sư bất động sản New York trở thành ông trùm bất động sản, ông Witkoff quen ông Trump từ thập niên 1980 khi làm một thương vụ ở Manhattan. Cả hai duy trì mối quan hệ thân thiết từ đó và ông Witkoff luôn trung thành tuyệt đối với Tổng thống.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ngay từ đầu, nhiệm kỳ của nhân vật từng là người dẫn chương trình Fox News và cựu quân nhân 45 tuổi này đã vướng tranh cãi. Việc bổ nhiệm ông bị soi xét vì các cáo buộc quấy rối tình dục, uống rượu quá mức nơi làm việc và kêu gọi cấm phụ nữ phục vụ trong quân đội.

Uy tín của ông Hegseth bị tổn hại thêm khi ông gửi thông tin chi tiết về một cuộc tấn công ở Yemen vào nhóm chat Signal cá nhân, nơi một nhà báo Mỹ được thêm vào do nhầm lẫn.

Bị chỉ trích vì liên hệ với các nhánh cực đoan của Kitô giáo cực hữu, ông Hegseth vẫn giữ được chức vụ nhờ lòng trung thành tuyệt đối với ông Trump. Trong các cuộc trao đổi với đồng minh châu Âu, ông nói rõ rằng Mỹ không còn tập trung chủ yếu vào an ninh châu Âu và gánh nặng bảo vệ Ukraine sẽ ngày càng thuộc về chính châu Âu.